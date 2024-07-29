台南市府攜手成大 開辦「勞工領袖大學菁英班」　提升在職勞工競爭力

▲台南市勞工局與國立成功大學合作辦理｢勞工領袖大學菁英班」，24日開訓典禮由成大推廣教育中心主任辛致煒、勞工局長王鑫基、職訓就服中心主任梁偉玲等人出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升職勞工職能及競爭力，台南市勞工局與成功大學合作辦理｢勞工領袖大學菁英班」，24日開訓典禮由成大推廣教育中心主任辛致煒、勞工局長王鑫基、職訓就服中心主任梁偉玲、大台南總工會副理事長陳美靜及黃嘉偉美學工作室總監黃嘉偉等人出席，勉勵勞工領袖們精進學習提升職能邁向成功之路。

勞工局局長王鑫基感謝成功大學的協助，提供優質的師資及場地，並與勞工局共同規劃多元的學習課程，勞工領袖大學從開辦至今已培訓3733名學員，獲得各界勞工先進們的肯定與支持，2024年勞工局參加TTQS評核榮獲金牌，已連續創下14年獲得TTQS金牌的殊榮，這些都是團隊共同努力得來的成果。

菁英班所標榜的是每年所開設的課程主題及講師皆不重複，29開訓第一堂課邀請到黃嘉偉總監講授「短影音創作」，以知名時尚品牌網站創置、專業攝影及社群影音創作等經驗分享，強調短影音創作可協助品牌廠商發掘目標觀眾、探索各式主題、吸引各年齡層的對象等自媒體的重要性。

後續課程有杜德管理顧問公司許崧庭研發長講授「OKR-目標和關鍵結果」、國立台中教育大學黃國禎副校長講授「AI新旅程工作坊」、義大文創產業股份有限公司魏麗慧總經理講授「時尚品牌零售業營運獲利的關鍵因素」，以及成功大學教授講授「生成式人工智能多媒體導入」、「迎接ESG推動永續企業」等6門課程，王鑫基期許學員未來能將所學的知識及經驗帶回所屬的工會、企業，帶領團隊一起進步、成長，共同提升台南勞動素質，打造台南成為一個具國際競爭力的希望城市。

王鑫基局長指出，現今社會環境變動快速，知識及管理也要不斷翻轉創新，勞工局因應國際趨勢、產業發展與人力供給需求，提供多元職業訓練課程，不管是想精進專業能力或發展第二專長的勞工朋友，都可有效運用政府資源來提升工作職能及就業競爭力。

此外，成功大學教務處推廣教育中心辛致煒主任也提到，現今極端氣候日益加劇，ESG將是未來十年內非常重要議題，讓我們反思在科技發展極致的當代，我們如何覺醒及思考永續發展等相關議題。

勞工局職訓就服中心預告「勞工領袖大學生活美語班」將於8月中下旬開課，預計招收20名學員，共18門課54小時，鼓勵對生活美語有學習興趣的民眾踴躍報名參加，相關報名資訊將於7月底公告於中心官網，或洽詢電話06-6330820轉303吳小姐。