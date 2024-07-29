台日交流高峰會在台南　日議員「指甲彩繪放台日國旗」

▲第10屆台日交流高峰會29日在台南展開。（圖／台南市台日文化友好交流基金會提供，下同）

記者皮心瑀／台北報導

第10屆台日交流高峰會7月29日在台南市展開，包括三位友台的日本眾議員和田有一朗、佐佐木紀、古屋圭司以及石川縣議會議長善田善彥、日台共榮首長連盟會長宮元陸，另外還有20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方市府及18個友台團體等共433人參加，還有地方女議員在手指的指甲彩繪上，特別畫出台灣跟日本國旗，表達日台友好。

古屋圭司表示，在中國持續使用各種手段對台灣施壓之際，日本、台灣以及擁有共同價值觀的國家必須緊密合作，共同應對中國的過度行為。

古屋圭司在賀電中更表示，今年日本和台灣都曾發生大地震，雙方都自發展開援助行動，證明了台灣和日本之間長年來建立的牢固信賴關係，日華議員懇談會此次成立了地方交流促進企劃團隊，地方交流促進企劃團隊將與地方首長、地方議員、地區經濟團體聯手，推動締結姊妹城市、促成小學和中學的台灣修學旅行、支持地方機場開通直飛航線、協助各地舉辦台灣祭等，活躍日台的地方間和城市間的交流，並且祝福所有致力於日台友好的各位未來更加蓬勃發展。

另外，為了加強日台之間在安全及其他相關領域的合作，特別與全日本的市町村長們共同成立的「日台共榮首長聯盟」會長宮元陸更發來賀電表示，守護自由與民主主義的國家—台灣，對於包括日本在內的其他自由民主主義國家的安全保障至關重要。日本和台灣是命運共同體，台沒有台灣就沒有日本；沒有日本就沒有台灣。