淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！　泡水汽機車有補助

▲凱米颱風造成台南多處積淹水，為減輕受災戶負擔，協助重整家園，淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助，泡水汽機車也有補助。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

凱米颱風造成台南多處積淹水，為減輕受災戶負擔、提供更高額補助費以重整家園，市長黃偉哲宣布加碼補助，淹水50公分以上加碼到1.5萬元；淹水20公分以上未達50公分之住戶也加碼補助5千元；泡水汽、機車也可加碼補助，汽車受損維修超過2萬元，機車受損維修超過2千元，可檢具申請補助。

市長黃偉哲感謝台南市議會正、副議長、各黨團一致支持加碼補助方案，並已責成各區公所「從速、從簡」儘速處理。

台南市政府社會局公布「凱米颱風淹水救助申請辦法」，淹水入戶50公分以上住戶，由台南市政府加碼到1.5萬元，加上中央加發每戶2萬元，共計每戶慰助金3.5萬元；若擁有中低收入戶身分，由台南市政府也加碼1.5萬元，加上中央加發補助金，中低收入戶最高可領4.5萬元。此外，為減輕民眾財產損失衝擊，淹水20公分以上未達50公分之住戶，市府加碼提供每戶5千元的慰助金；若為中低收入戶，除了市府加碼補助的5千元，另有中央加發1萬元，共1.5萬元。

泡水汽、機車方面，汽車受損維修超過2萬元，機車受損維修超過2千元之民眾，只要檢具收據或其他足資證明之資料即可申請補助。

社會局表示，為了便利民眾，受災區之區公所設有單一窗口，淹水入戶的民眾以及泡水車主，即日都可以到淹水區域的區公所填寫申請書，並請檢具相關證明。淹水住戶請檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明之資料等；泡水車輛請檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明之資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。