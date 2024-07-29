賴清德勘災跳過本命區　台南藍軍要求淹水補助「應比照高雄」

▲凱米颱風重創賴清德總統本命區，台南市議會國民黨團和無黨聯盟，要求台南淹水補助應跟高雄一樣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風重創賴清德總統本命區，台南市議會國民黨團和無黨聯盟，29日攜手召開『選前台南最好，選後放牛吃草！』記者會，質問賴清德總統，勘災為何跳過口中最愛的台南？是無顏面對泡在水裡的後壁、安南等災民嗎？

台南市議會國民黨團和無黨聯盟針對災後補助金的部分指出，高雄淹水達50公分以上，一般戶可領慰助金3.5萬元，台南一般戶只發慰助金2.5萬元。台南的情況並沒有比高雄輕微，補助款是對災民的重視和心意，希望台南市府能研議與高雄相同的補助或更高，更別忘了泡水車的補助。

國民黨台南市議會黨團副書記長李中岑、發言人蔡宗豪、盧崑福、王家貞、林美燕、蔡育輝及無黨聯盟發言人林冠維、副總召吳禹環和曾培雅特助歐政豪，聯手反映民意說，鄉親怒問，賴清德總統29日為台日交流高峰會特地來到台南，但強颱重創台南至今多日，用全國第一總統開票數支持的台南鄉親，卻等不到賴清德總統本人慰問真，叫他們寒心。

議員們表示，台南是賴清德總統的本命區，賴清德在台南當市長時，獲得馬英九總統關愛的眼神，陸續補助台南236億元治水經費，台南鄉親更是肚子餓餓也支持賴清德，讓他在選總統時在台南開出全國第一的票數，但賴清德是怎麼回報鄉親的？這次勘災竟然直接跳過台南直奔高雄，忘記台南市他的本命區，刻意忽視溪北後壁等地區，因惡水致水門無法關閉、土堤崩塌，大水淹進鄉親屋內、車輛也滅頂，第一時間救災啟動時間過慢，災民沒飯吃，賴清德總統看到了嗎？

議員們更請賴清德總統回憶，2014年賴清德視察台南市仁德防洪滯洪池時說，全台灣易淹水地區有3分之1在台南，地方更配合中央採用綜合性治水措施，他只用3年台南市已經完成30年的治水工作，保證台南只要「24小時內的雨量不超過250毫米」就不會淹水。現在台南處處淹水嚴重，希望賴清德總統可以面對一個他曾經治理過的城市，逃避沒辦法解決任何問題。

議員們更要求台南市政府，提高災後補助金，高雄市住屋淹水達50公分以上，每戶發放1.5萬元慰助金，加中央慰助每戶2-3萬元，一般戶可領慰助金3.5萬元，台南卻只有市府每戶發放5千元慰助金，中央加發住戶淹水慰助每戶2-3萬元，一般戶只領慰助金2.5萬元。台南的情況並沒有比高雄輕微，後壁、鹽水、安南區等地區水淹的非常嚴重，房屋和汽機車都泡水，請台南市府苦民所苦，就算用第二預備金或災害準備金，都要提高台南災民的房屋和泡水車的補助。議員們表示，不要『選前台南最好，選後放牛吃草、災害補助金比人更少！』。