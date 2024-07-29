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沙城盃暨青春專案全國籃球賽　籃球高手齊聚台東競技交流

▲第五屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲第五屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提倡青少年從事正當休閒活動，帶動運動風氣，台東縣警察局結合豐田國中，於今年暑假舉行「第五屆沙城盃暨青春專案全國籃球錦標賽」，並於29日上午10時在縣立體育館舉行開幕式，由警察局局長梁東山、教育處處長蔡美瑤、臺東市市長陳銘風共同開球後展開各組激烈競賽，希望藉此賽事及宣導活動，青少年們能從中學習團隊精神、榮譽感及法律知識，使其遠離犯罪，維護身心健全發展。

梁東山提到，台東縣警察局與豐田國中共同承辦「豐中盃」暨青春專案全國籃球錦標賽已有11年，為將該賽事打造成全國性籃球比賽的規模及精緻性，在團隊協力用心經營下，於109年將名稱改為具有台東意象之「沙城盃」並擴大舉辦成為全國性籃球賽。

梁東山表示，除於新冠肺炎疫情爆發期間，為維護球員安全考量停止外，自前年疫情漸趨穩定，並在眾多球員殷殷期盼下恢復舉行，使來自各地的球員們重新感受到專屬臺東特色籃球賽事的魅力與風采。期盼青少年暑假期間從事正當休閒活動，增加生活體驗，並藉由球賽中學習團隊精神及榮譽感，進而遠離犯罪。

台東縣警察局表示，今年賽程與往年稍有差異，為落實提倡青少年從事正當休閒及娛樂活動，培養運動健身習慣，參加選手限於學生，特將社會組改為國小組，分為高男組、國男甲組、國男乙組、國男組、國女組及國小組等6個組別，共計53隊近1,000位球員參加。

據主辦單位觀察，今年賽事組別雖有改變，仍同樣吸引來自全國各縣市高中(職)以下學校組隊報名，此賽事是台東縣最大規模之全國性籃球競賽，賽事精彩可期，相信藉此比賽，將可帶領台東縣籃球運動的蓬勃發展。

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