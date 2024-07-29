推動台東縣永續循環　燈管、電池、高壓瓶罐回收換洗衣精

▲環保局回收宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵民眾落實正確的資源回收步驟，推動永續循環的生活，台東縣環保局今年上半年與賣場合作辦理兩場次「自備容器 環保清潔劑補充站」活動，共累計回收廢高壓容器、廢電池及廢燈泡(燈管)達5066個，重達147.9公斤，獲得熱烈迴響，下半年將持續舉行2場次資源回收宣導活動，時間分別為8月6日及10月31日，歡迎民眾攜帶指定回收品項至環保清潔劑補充站兌換，凡攜帶高壓容器達5件、廢電池達2公斤或廢燈泡達2公斤，即可在活動現場用自備的容器選擇補充環保洗衣精或環保洗碗精500g，每人當天最多可以補充至1500g，歡迎民眾踴躍參與。

台東縣政府表示，為鼓勵大眾在生活中落實環保行動，宣導以SDG12負責任的消費與生產為出發點，規劃多元的宣導方式，將正確的資源回收步驟及環保永續的觀念傳遞給民眾，使民眾從日常中培養環保的好習慣，守護台東的好環境，落實永續淨零新台東。

環保局進一步指出，7、8月期間天氣炎熱，民眾在交付清潔隊回收前常會集中存放，資源回收物應避免直接曝曬於陽光下，尤其「廢鋰電池」跟生活中常見的瓦斯罐、殺蟲劑及髮妝噴霧罐等「高壓容器」，在高溫曝曬下可能會有爆炸或起火的情況產生，因此應避免將資源回收物放置於任何高溫、高熱之場所，回收時也應主動提醒清潔人員，避免回收過程中因擠壓產生爆炸的風險，保護自己也保護第一線清潔人員的安全。

環保局呼籲，燈泡燈管未妥善包裝，在回收過程中稍有不慎都可能會破掉，在更換家中燈管燈泡時，建議可於購置新燈後，使用新盒裝舊燈；若更換下來的舊燈具數量較多，則建議放置於麻布袋或大紙箱中，清楚貼上寫明「內有燈管燈泡」等字樣之標示。養成妥善回收包裝的好習慣，確實做到「照明光源要防破」的回收步驟，一起成為台東環保好公民。