專技高考社會工作師及醫事人員考試　台東縣府陪同典試委員巡視

▲專技高考社會工作師及醫事人員考試。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年第二次專門職業及技術人員高等考試，27日起一連兩天舉行，典試委員周蓮香於28日中午在台東縣府秘書長盧協昌等人陪同，前往設在新生國中的臺東試區巡視，並向支援考試作業的試務人員表達慰勉之意，同時新生國中校長林銘欽即將在8月1日榮退，周蓮香委員及盧秘書長分別代表考選部與縣府致贈紀念品、花束，感謝林校長多年來對國家考試試務工作的支持。

中午11時負責台東考區的典試委員周蓮香，在盧秘書長、人事處長邱婉玲及新生國中校長林銘欽陪同下，慰問試務工作人員，並瞭解考生應考與試場安排的情形，周蓮香典試委員對試場秩序良好與工作人員的辛勞表示肯定與嘉許，也感謝所有試務人員在兩天豪大雨及炎熱天氣不同氣候下，仍堅守崗位執行任務。

盧協昌向委員表示，此項考試在台東縣舉行已有多年，特別代表台東縣長饒慶鈴及縣民向考試院及考選部表達謝意，台東由於交通不便，過去縣民都要到花蓮或高雄應考，經積極爭取下，各項國家考試已規劃在台東設考場，縣府仍將秉持服務縣民優先，積極爭取國家考試於台東縣設置考場，嘉惠縣民。

由於此次試場協辦學校新生國中校長林銘欽將於8月1日退休，是任內協辦最後一場考試，林校長自105年調任該校以來，帶領校內行政團隊8年來全力支持國家考試、協調各項試務工作，達40餘場。在疫情的高峰，亦全力配合督導執行考試期間各項防疫工作，辛勞得力。

考選部及縣府為了感謝林校長對國家考試試務工作的支持，由周蓮香典試委員代表致贈感謝狀、退休紀念品及縣府盧秘書長致贈花束，同時祝福林校長退休生活豐富精采。

台東試務辦事處表示，台東考區設於新生國中試區，昨日起為營養師、護理師、社會工作師考試、113年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，報名應考考生302人、到考225人、缺考77人，到考率74.5％。今日驗光生也登場，報名應考考生6人、到考6人、缺考0人，到考率100％。

台東試務辦事處表示，應考人可以在每節考試結束後向監場人員索取該節考畢試題，考選部網際網路全球資訊網站（網址：http://www.moex.gov.tw）將公布測驗式試題答案，應考人可以憑考畢試題核對測驗式試題作答情形。另為服務參加東部台東考區考生方便市區內交通往來，縣府特別安排7月26日至28日台東火車站至新生國中市區等免費接送服務，藉由服務品質之提升，吸引更多的考生在未來各項考試報考台東考區，以行銷縣政理念，並營造人性關懷及互動良好的便民措施。