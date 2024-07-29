推動地方創生永續精神　縣府攜手產業構築「社會影響力」

▲台東縣府攜手產業推動地方創生永續精神。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動「慢活創深DIG DEEP TAITUNG」地方創生輔導計畫，於日前舉辦賦能課程「永續路上」，邀請到Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築分享，如何讓企業營運不單只是為了賺取利潤，更能夠在員工、環境、社區、客戶及公司治理的面向上發揮好的影響力。

縣府財政及經濟發展處長章正文表示，縣府曾舉辦SDGs Game桌遊工作坊，吸引不少從事創生事業的夥伴參與，為了可以有效使SDGs落地行動，賦能課程內容著重在「社會影響力」具體實踐上，課程中從不同的治理案例中，了解如何將資源有效整合，集合公、私影響力，來成就SDGs夥伴關係。

財經處指出，此次課程特別邀請到Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築，分享從協助企業投入「永續」議題有著相當成功的經驗，攜手政府、企業與社會創新組織一同推動社會的變革，創造可量化與可規模化的社會影響力；亦幫許多公司、品牌進行「永續方案」的規劃與執行，包括「家樂福的永續商店」、影響力先行者計畫（Impact Frontier Lab, IF Lab）等。

財經處進一步說明，台東縣政府推動地方創生輔導、協助在地青年與地方共創永續之路，今年度推動「慢活創深DIG DEEP TAITUNG」，招募5組台東地方創生隊，協助打造優質產品與服務，並規劃多場跨域交流聚會與輔導課程。