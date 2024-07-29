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培力新住民走進社區　提供長者義剪與足部護理

▲新住民走進社區提供長者義剪與足部護理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲新住民走進社區提供長者義剪與足部護理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年舉辦「女力前進-翻轉社區」婦女及性別平等巡迴服務，第2場次於29日下午在台東市中華據點啟動，台東縣長饒慶鈴特別前往慰勉工作人員及參加的鄉親，並指出下鄉巡迴服務與宣導為期半年共計10場次，讓民眾更加了解性平觀念，並在跨局處及公私協力的通力合作下，由縣府培力的新住民女力們走進社區，為長者進行義剪與足部護理等志工關懷服務。

饒慶鈴提到，台東縣府十分關注婦女權益及性別平等議題，截至112年底，台東縣內新住民共計4,615人(佔全縣總人口2.18%)，其中女性計有4,229人(佔全縣女性總人口4.08%；佔新住民人口91.64%)，可見新住民女性在臺東尤需被看見及重視。

饒慶鈴表示，近年縣府透過跨局處與公私協力合作，建構婦女福利與服務，並積極建構家庭照顧者支持體系、普設托育照顧機構、主動下鄉辦理托育專業訓練及友善就業環境，並設立婦女中心及新住民中心，辦理一般婦女成長講座、教育課程等，積極落實聯合國永續發展目標SDGs5「性別平等」。

社會處長陳淑蘭表示，此次縣府運用彩繪人生基金補助民間團體發展創新服務，於113年上半年培力臺東縣新心好客關懷協會舉行「新住民鄉村巡迴指甲修護與足部護理計畫」，透過12小時指甲及足部護理課程與實務操作訓練，培訓15位新住民姊妹學習老年疾病、足部常見問題及足部照顧衛教與保養實務等，組成一組足部護理團隊進行鄉村巡迴服務。

為延續及擴大女力能量發揮，縣府社會處整合新住民足部護理、義剪2大團隊，運用公益彩券基金自今年7月啟動至11月，規劃為期半年前進社區計畫，同時納入社區防暴宣講，從宣導教育破除迷思、性平問答活動拉近距離，結合在地公所、社區照顧關懷據點與原住民族文化健康站，以外展方式提供社區服務，提供長輩「從頭到腳」的暖心服務，以期性別平等意識能在每個人心中撒下種子萌芽。

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