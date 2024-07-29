台中福華父親節蛋糕超賣3倍！反應太熱急喊卡　85ºC也推優惠抽獎

▲消費者捨得花錢對父母好，福華飯店推出父親節蛋糕，預購時間還沒完就賣到斷貨。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

國人對父親節越來越重視，此情況也明顯反映在相關產品銷售上。台中福華飯店父親節蛋糕日前開賣，原本手工蛋糕限量100顆，但今年爆量，消費者反應熱烈，短短一周就大賣300顆蛋糕，等於過去業績三倍，由於甜點師傅趕工不及，飯店也緊急宣布暫訂接單，以消化現有訂單以即將到來的中秋節月餅檔期。

福華飯店表示，過往多半是母親節蛋糕會有如此強勁買氣，但近幾年民眾也開始講究父親節聚餐、過節，所以相關產品明顯成長，不僅蛋糕賣到斷貨，連滴雞精也賣得嚇嚇叫。

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▲85度C今年以「我的型男老爸」為主題，推出四款平價造型蛋糕 。（圖／記者游瓊華翻攝）



同樣買氣暢旺的還有85ºC，業者今年以「我的型男老爸」為主題，推出4款平價造型蛋糕，包括6吋「帥氣歐多桑」帥氣又充滿魅力的Q版男子造型；8吋「典藏時刻」、「一夜暴富」和「都會型男」搭配超仿真的金幣金塊和都會場景配件。即日起到8月5日預購父親節主題蛋糕，即享85折優惠，8月8日前會員購買父親節主題蛋糕，就能抽IPHONE 15、APPLE WATCH和AirPods等大獎。

▲迎接父親節，親子活動也不能少。星饗道飯店推出父親節蛋糕DIY活動。（圖／記者游瓊華翻攝）



不想吃現成蛋糕，也可以參加星饗道推出的8月4日父親節蛋糕DIY活動，由飯店人員教民眾動手做出巧克力裝飾蛋糕捲，但報名僅至31日為止，想參加得動作快。