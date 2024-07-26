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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爸爸看過來！北市府推好康　父親節12運動中心健身房、泳池免費入場

▲北市府宣布，父親節「與父同行 帶爸出門」系列活動起跑。（圖／北市府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

父親節將至，北市府今（26日）宣布，「與父同行 帶爸出門」系列活動起跑，爸爸們凡是於8月8日至台北市12區運動中心等場館，除享健身房及泳池免費入場外，陪伴子女也可享半價優惠，此外北市府體育局長王泓翔表示，無論是打拚扛家的職業爸爸、忙於家務的家庭主夫、身兼父職的偉大媽媽、還有多元家庭的爸媽，都是兒女們心目中最無可取代的超級英雄。

北市府體育局今日宣布，「與父同行 帶爸出門」系列活動起跑，爸爸凡於8月8日至台北市12區運動中心等場館，除享健身房及泳池免費入場外，陪伴子女也可享半價優惠。此外，體育局還指出，參與「U-Sport計畫」的台北市市民會員至合作運動場館，更可加碼一舉獲得「88U幣」。

針對此活動，北市府體育局長王泓翔表示，無論是打拚扛家的職業爸爸、忙於家務的家庭主夫、身兼父職的偉大媽媽、還有多元家庭的爸媽，都是兒女們心目中最無可取代的超級英雄。

「尤其逢父親節更能深刻感受身處不同崗位的爸爸們，在百忙之中依然緊繫兒女的堅毅情感，因此鼓勵所有市民在這難得的節日『角色互換』一次，向辛勞父親發出邀請函，『爸爸今天換我帶你出門走走』。」

北市府說明，各局處同慶父親節，也推出了「性平教育課程」探討父職角色、青春期親子關係講座、輔導父親角色的挫折與疑惑、性別平等主題書展及課程等。

北市府進一步說明，還有各式親子活動，包括親子攀岩、地板冰壺、樂齡巡迴運動指導團、動物園親子活動、活力體操全能王、2024仲夏音樂節、親子體適能、小小極限體能王、健球體驗等。

最後，北市府透露，父親節所屬「場館優惠」除有本市12區運動中心、各公園泳池、台北市網球中心入場優惠、U幣加碼送之外，動物園則祭出父親節入園送限量禮、天文科學教育館及青年局直排輪場也提供專屬優惠等。

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