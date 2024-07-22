歡慶父親節！新北市圖邀親子同樂　看好書、玩音樂、捏陶DIY

▲父親節即將到來！新北市立圖書館特別於父親節前夕推出一系列親子閱讀活動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

父親節即將到來！新北市立圖書館三重南區分館與鶯歌分館特別於父親節前夕推出一系列親子閱讀活動，有兒童專屬的親子音樂工作坊、世界童話音樂繪本展、夏日閱讀講座、閱讀打卡任務挑戰、「爸爸杯杯」親子陶藝課、給爸爸的話、以及「我的冠軍老爸」繪本書展等，邀全家人一起到圖書館享受親子閱讀時光，陪爸爸歡度父親節。

新北市立圖書館王錦華館長表示，很多父親往往因為工作忙碌，鮮少有機會陪伴孩子，與孩子互動。有研究指出，爸爸即使一天只陪孩子10分鐘，不管是閱讀、玩遊戲、講故事、畫畫、唱歌等，任何親子互動只要能經常、規律地累積，也能有很好的效果。為了鼓勵父親抽空陪伴孩子閱讀，多參與孩子的成長發展過程，三重南區分館與鶯歌分館特別推出父親節親子限定的音樂與陶藝課，邀爸爸與孩子一起看好書、玩音樂、捏陶DIY，共享親子閱讀樂趣。

孩子都喜歡父母的陪伴，三重南區分館「親子音樂工作坊」特別規劃兒童專屬的音樂活動與世界童話音樂繪本展，帶大家體驗不同的樂器，同時透過音樂遊戲讓親子關係更親密。8月3日「玩趣手鼓‧Fun節奏」，臺北市立交響樂團陳薏如老師將帶領親子透過敲敲打打的遊戲，培養孩子節奏感；8月17日「烏克麗麗彈唱教學」，吉麗樂團音樂總監柯懿芳老師則教小朋友輕鬆體驗烏克麗麗彈奏，同時接觸音樂學習的基礎，享受自彈自唱的快樂，活動即日起免費開放報名。

「夏日閱讀講座」則邀請到聯合線上專欄作家宋怡慧、兒童文學作家蔡幸珍、以及義大利波隆納插畫獎得主林廉恩三位作家，針對幼兒、兒童、青少年不同階段，提供家長親子共讀的妙方，分別為8月3日宋怡慧「玩轉閱讀╳五種跨閱力」、8月4日蔡幸珍「好繪‧好會愛」、以及8月10日林廉恩「快點！快點！貼貼毛毛蟲！」，讓家長可以和孩子一起共學共好。

為了鼓勵親子暑假多利用圖書館，養成閱讀習慣，8月底前只要完成「閱讀打卡任務」的挑戰，便可以兌換文具好禮；至活動粉絲專頁貼文留言，分享好書或書中佳句，還可參加抽獎活動，有機會可以獲得200元禮券。

鶯歌分館8月4日則推出好玩的「爸爸杯杯」親子陶藝課，將帶親子捏製爸爸專屬的「爸爸杯杯」，作為父親節禮物，即日起免費開放報名，另外還有「給爸爸的話」父親節留言板活動、以及「我的冠軍老爸」繪本書展，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2981-4887。