荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！一上場遭觀眾噓爆　現場影片曝

▲沙灘排球選手Steven Van De Velde曾因性侵女童被判刑。（圖／達志／路透社）

圖、文／CTWANT

荷蘭29歲的沙灘排球運動員范德維爾德（Steven Van De Velde），過去曾因性侵12歲女童被判4年，而此次他代表荷蘭參加巴黎奧運時，遭到場邊觀眾的噓聲伺候。對此，他的隊友伊默斯（Matthew Immers）則直言，「事情都過去了，他已得到應得的懲罰」。

根據《路透社》的報導，范德維爾德曾在19歲時性侵一名12歲女童，並於2016年被英國法院判處4年監禁，而他在英國坐牢13個月後，被移送至荷蘭。後來，由於依照荷蘭當地法律，范德維爾德的行為僅屬於「不雅行為」，因此他在2017年就順利出獄。

在巴黎奧運男子沙灘排球比賽中，荷蘭隊於28日上午輸給義大利時，范德維爾德就多次受到觀眾噓聲，但也有其他觀眾為他掌聲。而其中一位觀眾在得知范德維爾德曾經的所作所為後，便表示「也許他不應該繼續被關在監獄裡，但他參加奧運是不正常的，他應該成為其他人的榜樣」。

Boos -and some applause - as Steven van de Velde, who was convicted of raping a 12-year-old British girl when he was 19, enters the Stadium with his partner Matthew Immers. The boos were more audible when he was later introduced separately #PARIS2024 pic.twitter.com/yJGjxXKzE9 — Alexandra Topping (@LexyTopping) July 28, 2024

報導指出，荷蘭奧委會為了降低爭議，禁止范德維爾德入住奧運選手村，讓他和隊友進行隔離，也不允許范德維爾德接受媒體採訪。

針對這件事，范德維爾德的隊友伊默斯於受訪時稱，「我認識這個人（范德維爾德）3至4年了，我們一起參加了每場錦標賽」，並喊話道「過去的事情就過去了，他得到了懲罰，他現在很善良，對我來說他是一個很好的榜樣…我很享受和他一起打球」。

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