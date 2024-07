荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！一上場遭觀眾噓爆　現場影片曝

▲沙灘排球選手Steven Van De Velde曾因性侵女童被判刑。(圖/達志/路透社)

圖、文/CTWANT

荷蘭29歲的沙灘排球運動員范德維爾德(Steven Van De Velde),過去曾因性侵12歲女童被判4年,而此次他代表荷蘭參加巴黎奧運時,遭到場邊觀眾的噓聲伺候。對此,他的隊友伊默斯(Matthew Immers)則直言,「事情都過去了,他已得到應得的懲罰」。

根據《路透社》的報導,范德維爾德曾在19歲時性侵一名12歲女童,並於2016年被英國法院判處4年監禁,而他在英國坐牢13個月後,被移送至荷蘭。後來,由於依照荷蘭當地法律,范德維爾德的行為僅屬於「不雅行為」,因此他在2017年就順利出獄。

在巴黎奧運男子沙灘排球比賽中,荷蘭隊於28日上午輸給義大利時,范德維爾德就多次受到觀眾噓聲,但也有其他觀眾為他掌聲。而其中一位觀眾在得知范德維爾德曾經的所作所為後,便表示「也許他不應該繼續被關在監獄裡,但他參加奧運是不正常的,他應該成為其他人的榜樣」。

Boos -and some applause - as Steven van de Velde, who was convicted of raping a 12-year-old British girl when he was 19, enters the Stadium with his partner Matthew Immers. The boos were more audible when he was later introduced separately #PARIS2024 pic.twitter.com/yJGjxXKzE9