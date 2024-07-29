北市將狼師案送監院！許淑華抓包「早就立案」批政治動作　蔣萬安回應了

▲蔣萬安出席「台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程」開工祈福典禮。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園長之子毛畯珅涉性侵女童、偷拍不雅片，外界咎責前後任市長柯文哲、蔣萬安；事件延燒多日，蔣市府26日提出精進方案，主動移送監院，但民進黨台北市議員許淑華質疑，監院早在16日立案調查，蔣市府做政治動作。蔣萬安29日並未正面回應，僅再次重申都願意承擔、深刻檢討，且做的事比現行法規更多。

蔣萬安29日上午出席「台北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程」開工祈福典禮，會前接受媒體訪問。針對幼兒園檢討報告稱要將全案送監院，使許淑華質疑，監院早已立案調查，市府在做政治動作？而蔣萬安並未正面回應，僅說自己對幼兒園一切事件，都願意承擔、誠心面對，而且深刻的檢討，也即刻提出改革方案。

蔣萬安提及，「我們做的事比現行法規更多、更嚴格、也更全面，就是避免未來類似事件再次發生。」所以也要求2局召開考績會進行相關行政懲處，同時也主動將此案送監察院調查。

媒體追問，將此案送監院，市府認為蔣萬安在幫前朝背鍋，有些憤恨不平的情緒？蔣萬安指出，在台北市發生任何幼兒性侵或危害安全的事情受到傷害，自己都應該要面對、承擔，所以提出了改革方案，就是走在法律的更前面、做得更多，希望避免任何漏接、未來任何類似事情再次發生。

至於精進方案什麼時候會上路實施？蔣萬安說，都會即刻來做。