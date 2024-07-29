愛上繼女恐嚇「說了媽媽就得改嫁」　狼繼父性侵半年不放手

▲被害女生擔心媽媽離婚改嫁，隱忍繼父伸狼爪性侵長達半年。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

台北鄭姓男子娶了單親媽媽為妻，卻又迷戀上未成年的繼女，多次趁妻子不在的時候性侵，並恐嚇繼女不能說出去，想保有完整家庭的繼女隱忍約半年，終於爭取到外宿住校，鄭男仍繼續傳訊向繼女訴說情意，媽媽發現簡訊後追問得知引狼入室，憤而離婚並協助女兒提告，台北地檢署29日依強制性交等罪起訴鄭男。

據了解，鄭男與單親媽媽相識交往多年，因此婚前就與繼女關係不錯，婚後繼父女在家中也像一般親子嬉鬧玩樂，但在2022年間起，鄭男開始露出色心，對正在發育期的繼女上下其手，繼女發現繼父像是變了一個人，試圖抗拒，沒想到鄭男竟威脅，如果事情被發現，「媽媽可能要離婚再改嫁」。

鄭男以每周1次的頻率，違反繼女意願強迫發生性關係，而繼女因為擔心媽媽又要獨力負擔家計，為了保有完整家庭，忍了半年，直到搬去住校，原以為可以脫離魔掌，但鄭男絲毫沒有要放手的意思，仍不時傳訊，表達思念、喜歡繼女的情意。

直到媽媽在2023年無意見發現鄭男傳給女兒的訊息，充滿男女之情，追問之下才發現，自己外出工作時，女兒竟在家遭鄭男欺侮，鄭男到案後，仍表示自己和繼女是兩情相悅，否認有強迫繼女發生性關係，檢察官不採信辯詞，依法將鄭男提起公訴。