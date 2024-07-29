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奧運轉播要花錢…他吃驚「不看了」！全場搖頭：很划算好嗎

▲▼看電視,機上盒,網路電視,追劇,看劇,客廳,房間,第四台。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

巴黎奧運各類賽事如火如荼，不過有網友忍不住抱怨，看奧運還要付費，突然就不想看了，「為了看幾場比賽就要花錢。」瞬間引來大票人反駁，「299元就可以看兩個月奧運，我是覺得很便宜啦、「一次200還可以3個人合租，就一杯飲料的錢…不用熬夜還可以重複看好幾次」、「我覺得值得，很划算好嗎！」

有網友在Dcard直呼「看奧運還要收費，不看了」，覺得看奧運要收費很不合理，不想為了看幾場比賽就要花錢。貼文瞬間令大票網友驚呆，紛紛反問「啊？難道你覺得免費看才是合理的嗎？」「難道奧運轉播權利金不用錢嗎？」「不想花錢的大概是平常也不會關心體育賽事的一日跟風迷吧」、「2000我會上來哭一下，200你是在？」

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不少人則是認為很划算，「我自己可以接受，也有付費看，反正當看場電影，也差不多價格（而且奧運可以看好幾場）。再不然你去跟別人分，甚至就一杯飲料的錢」、「4年一次才199都不願意花？那你不要看了」、「第四台也是要付費的呀！以前只是用不同方式收費罷了」、「299元就可以看兩個月奧運，我是覺得很便宜啦！」

有網友則分享自己的方法，「轉播賣播映權就是市場機制，你可以用LINE Point點數全部折抵，0元看奧運」、「公視、華視、愛爾達有提供部分場次轉播，hamivideo有動滋券的方案，提供參考」、「用LINE禮物跟別人合購，一人也只要54（元）而已。」

也有人忍不住感嘆，「這就看得出來台灣對體育競技這一塊還是比別的國家來得不重視，不然就不會讓『想支持台灣選手』這個價值淪落到市場的營利機制。」

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