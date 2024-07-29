滑雪女神谷愛凌「出戰巴黎奧運」！只準備三周：人生中第一場

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巴黎奧運會開幕式7月27日熱鬧舉行，冬奧會冠軍谷愛凌在現場接受訪問時透露，除了觀看比賽，她將參加巴黎奧運會的大眾組馬拉松賽。 據知情人士透露，谷愛凌在收到巴黎奧運組委會的邀請後，上周決定參賽，但她距離比賽只有不到三周的時間可供準備。

▲谷愛凌將出戰巴黎奧運會馬拉松賽。（圖／翻攝自中新網）

在巴黎奧運會開幕儀式的亮相中，谷愛凌這位冬奧冠軍分外引人注目。她表示，「8月10日，巴黎將舉行一場馬拉松賽，這不僅是奧運馬拉松賽，還會有大眾參與，這將是我人生中的第一場馬拉松。目前，我只訓練了一周，還剩下兩周時間準備，希望能在比賽中充分展示奧運精神和運動員精神。」

巴黎奧運會男子馬拉松賽定於8月10日舉行，同一天的同一條賽道上，也將進行大眾組馬拉松賽。而大眾組馬拉松賽只向全球四萬名業餘跑者發放了參賽資格，其中有部分來自中國的跑者。

谷愛凌的母親透露，「從上周開始，谷愛凌每天上午進行滑雪訓練，下午一般會跑16公里。」作為北京冬奧會自由式滑雪金牌得主，谷愛凌對跑步的熱情其實更早。小時候，她就開始熱愛跑步，是校隊越野跑的主力。2022年初，她曾在社交媒體上曬出自己首次跑半程馬拉松的成績，耗時1小時41分39秒。

同年7月，谷愛凌臨時決定參加美國舊金山的半程馬拉松比賽，最終以1小時40分51秒獲得U19組第二名，這也是她目前唯一的官方半馬成績。

今年5月6日，谷愛凌參加全球最大的慈善跑活動，她以2小時31分07秒跑完31.168公里，平均每公里用時4分49秒。