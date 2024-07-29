復活1屆又消失！巴黎奧運「沒有比棒球」　網揭原因：冷門運動

▲中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

2024巴黎奧運正如火如荼地展開，台灣派出60名選手參賽，分別在16個項目出戰，就有網友指出，棒球這項運動明明很多人觀看，也不是冷門項目，但為何在奧運上會出現一屆有、一屆沒有的情況？貼文曝光，網友透露，因為棒球在歐洲國家較冷門，「主辦國組不出球隊很尷尬」。

有網友在PTT發文，「奧運為啥棒球會有一屆沒一屆的？」奧運是世界最頂級運動大會，但棒球的安排卻是一屆有、一屆沒有，上一屆日本主辦有棒球，這屆法國主辦沒有，下一屆美國主辦又有棒球，明明棒球並不是觀眾少的冷門運動，「要辦不辦的還敢稱世界最頂級的運動會，是不是很可笑？有沒有這方面的八卦？」

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貼文曝光，網友表示，主辦國有權力決定，「有的國家連棒球場都沒有啊，例如法國」、「就不是世界性的運動阿」、「歐洲棒球就冷門運動」、「看主辦國想不想」、「地主特權」、「棒球在歐洲比籃球冷門，歐洲人沒賣手套」、「歐洲人不玩啊」、「不是固定項目很難常常有」、「只有美日辦才會有，歐洲國家不流行不會辦」、「就場地很麻煩，也不是多熱門的運動」。

▲中華隊。（圖／記者林敬旻攝）



也有網友提到，人數不多也是主要原因，「冷門運動+球隊人數多會占掉不少名額，奧運有運動員總人數限制」、「法國、義大利都有在玩啦，但就是人少，場地沒辦法像美日那麼足」、「占這麼多個運動員人數，只有一個金牌」。

根據淡江大學資圖所數位典藏研究小組架設的「台灣棒球維基館」資料顯示，由於近年來，國際奧林匹克委員會（IOC）對於日漸增多的夏季奧運會比賽項目，產生「奧運瘦身」的提議。因此，2012年在倫敦舉行的第三十屆奧運會，棒球和壘球成為了被削減的對象，理由則是「真正發展棒球運動的國家太少」。