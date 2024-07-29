凱米颱風侵襲　台南清潔隊員周日清除超過千噸廢家具

▲台南市環保局繼續動員清潔隊員541人，車輛機具172輛，協助受災戶家園清理復原，28日清運1020公噸廢家具。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風凱米侵襲強降雨成災，不少住家家具泡水、飼養禽類斃死及路樹折斷，樹葉及垃圾滿地， 雖然28日周日無清運家戶垃圾，台南市環保局繼續動員清潔隊員541人，車輛機具172輛，協助受災戶家園清理復原，單日清運1020公噸廢家具。

台南市環保局表示，這次風災重災區鹽水區及後壁區清出892公噸廢傢俱，約佔今天清運量九成。由於市民整理家園已先將大型泡水家具搬到路旁，但在整理家園過程中，仍然陸續排出垃圾，因此29日上午8時許，環保局清潔隊就會繼續加強清運。

環保局補充，因應市民來不及第一時間將泡水家具移置道路，近期泡水家具清運不需要預約清運，環保局會主動巡檢即時清理，直至市容復原為止。

環保局長許仁澤表示，會持續投入災後清理工作，針對大型機具無法進入之狹窄道路，將運用山貓搭配小卡將大型廢棄物集中至暫置點後由大型機具清除，清理完成後將進行道路洗掃及環境消毒工作。

環保局提醒市民朋友，颱風大雨過後，最擔憂衍生登革熱疫情，呼籲大家注意並加強清理住家內外積水容器及環境，避免孳生病媒蚊，如需收運大型廢棄物可打各區清潔隊電話或環保服務專線0800066666，清潔隊將派員處理。