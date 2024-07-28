台南八掌溪破堤損壞菁寮排水堤邊坡　水利局立即搶救堤防工程

▲凱米颱風肆虐，台南市水利局28日上午發現新嘉里附近的菁寮排水南側堤防有掏空破損情形，研判為八掌溪破堤溢流不斷冲擊菁寮排水堤後坡，馬上進行搶修。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風肆虐造成台南市鹽水、後壁、麻豆等地區積淹水情形，黃偉哲指示市府各局處全力投入災後復原及後續治理工程提報，因應極端氣候挑戰，持續優化台南水環境韌性。

黃偉哲市長相當重視市民重建家園的急迫性及安全性，指示水利局在凱米強颱過後，立即啟動八掌溪周邊排水路勘查，了解各水利構造物有無損壞情形。水利局28日上午發現新嘉里附近的菁寮排水南側堤防有掏空破損情形，黃偉哲立即指示派員現勘，研判為八掌溪破堤，強大溢流不斷冲擊菁寮排水堤後坡，致後坡面產生破裂損壞。

水利局長邱忠川說明，堤內掏空長度約100米，決定立即採取灌漿工法復舊，於最短期間內復原堤防的防洪擋水功能。

邱忠川表示，後壁區地勢低窪，長期遇強降雨易積淹水，市長黃偉哲就任以來，積極向中央爭取防洪經費，迄今投入後壁區排水治理工程累積逾8.32億元，由於菁寮排水長達14.86公里，為後壁區長度最長及流域最廣排水，周邊聚落因地勢較為低窪，容易受到八掌溪迴水影響及瞬間暴雨的雙重影響，排水水位壅高，造成區域性積水災情。

黃偉哲強調，市府將持續精進菁寮排水下游段護岸及周邊支流治理水系，確保後壁區新嘉、長短樹及菁寮里等區域，解決當地免於積淹水之苦。