　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南八掌溪破堤損壞菁寮排水堤邊坡　水利局立即搶救堤防工程

▲凱米颱風肆虐，台南市水利局28日上午發現新嘉里附近的菁寮排水南側堤防有掏空破損情形，研判為八掌溪破堤溢流不斷冲擊菁寮排水堤後坡，馬上進行搶修。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲凱米颱風肆虐，台南市水利局28日上午發現新嘉里附近的菁寮排水南側堤防有掏空破損情形，研判為八掌溪破堤溢流不斷冲擊菁寮排水堤後坡，馬上進行搶修。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風肆虐造成台南市鹽水、後壁、麻豆等地區積淹水情形，黃偉哲指示市府各局處全力投入災後復原及後續治理工程提報，因應極端氣候挑戰，持續優化台南水環境韌性。

黃偉哲市長相當重視市民重建家園的急迫性及安全性，指示水利局在凱米強颱過後，立即啟動八掌溪周邊排水路勘查，了解各水利構造物有無損壞情形。水利局28日上午發現新嘉里附近的菁寮排水南側堤防有掏空破損情形，黃偉哲立即指示派員現勘，研判為八掌溪破堤，強大溢流不斷冲擊菁寮排水堤後坡，致後坡面產生破裂損壞。

▲凱米颱風肆虐，台南市水利局28日上午發現新嘉里附近的菁寮排水南側堤防有掏空破損情形，研判為八掌溪破堤溢流不斷冲擊菁寮排水堤後坡，馬上進行搶修。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局長邱忠川說明，堤內掏空長度約100米，決定立即採取灌漿工法復舊，於最短期間內復原堤防的防洪擋水功能。

邱忠川表示，後壁區地勢低窪，長期遇強降雨易積淹水，市長黃偉哲就任以來，積極向中央爭取防洪經費，迄今投入後壁區排水治理工程累積逾8.32億元，由於菁寮排水長達14.86公里，為後壁區長度最長及流域最廣排水，周邊聚落因地勢較為低窪，容易受到八掌溪迴水影響及瞬間暴雨的雙重影響，排水水位壅高，造成區域性積水災情。

黃偉哲強調，市府將持續精進菁寮排水下游段護岸及周邊支流治理水系，確保後壁區新嘉、長短樹及菁寮里等區域，解決當地免於積淹水之苦。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／桃園倉儲大火「濃煙沖天」！全面燃燒猛烈
基隆西裝男大鬧麥當勞！被壓制畫面曝光
印度13歲哥哥看完A片「性侵9歲妹」活活勒死　家人全幫他掩蓋
熱帶擾動「大雨接力」快速襲台　成颱機率曝！圖看下周2波變天
高雄漂流木浮屍！福順輪船員指認是輪機長
柯佳嬿來小巨蛋了！坤達罕見萬人面前放閃：我今天就會回家❤️
快訊／花蓮2區域明天停班停課！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南八掌溪破堤損壞菁寮排水堤邊坡　水利局立即搶救堤防工程

台鐵軌道「掏空」懸空30公尺　現場照驚呆萬人：過奈何橋

新北金山國小夏日音樂營　校長楊智先：享受集體創意玩興

快訊／南投4222戶停電　雷擊致高壓線路斷線！台電搶修中

台東「零捌玖」年度公演！　饒慶鈴：持續推動藝文教育

桃園「113年外國人才藝競賽舞蹈與歌唱」複賽　入選名單揭曉

覺行弘法中心啟用法喜圓滿　學佛修行肩負公益關懷弱勢

抽水機全面啟動台南淹水全退　黃偉哲前往視察指示全力投入災後復原

台南西港民宅冷氣機火警　南消三大隊提醒民眾防範電氣火災

老翁關子嶺登山健行迷失南消搜尋脫困　家屬親自向消防人員感謝

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

台南八掌溪破堤損壞菁寮排水堤邊坡　水利局立即搶救堤防工程

台鐵軌道「掏空」懸空30公尺　現場照驚呆萬人：過奈何橋

新北金山國小夏日音樂營　校長楊智先：享受集體創意玩興

快訊／南投4222戶停電　雷擊致高壓線路斷線！台電搶修中

台東「零捌玖」年度公演！　饒慶鈴：持續推動藝文教育

桃園「113年外國人才藝競賽舞蹈與歌唱」複賽　入選名單揭曉

覺行弘法中心啟用法喜圓滿　學佛修行肩負公益關懷弱勢

抽水機全面啟動台南淹水全退　黃偉哲前往視察指示全力投入災後復原

台南西港民宅冷氣機火警　南消三大隊提醒民眾防範電氣火災

老翁關子嶺登山健行迷失南消搜尋脫困　家屬親自向消防人員感謝

保時捷「第4代凱燕休旅」測試車亮相！轉型電動車與現行款同步販售

桃園倉儲晚間大火「濃煙沖天」！上百消防員合力搶救中

巴黎奧運Nike推運動員之家　全方位服務美甲、理髮還能口腔護理

台南八掌溪破堤損壞菁寮排水堤邊坡　水利局立即搶救堤防工程

基隆西裝男大鬧麥當勞！被壓制畫面曝光　警上銬帶回派出所

YTR陳彥婷抱兒溜滑梯「嚇到快閃尿」！　驚恐表情全被拍

陸客奈良搞事！踹鹿、餵食「大便鹿仙貝」　當地人抓狂了

熱帶擾動「大雨接力」快速襲台　成颱機率曝！圖看下周2波變天

林立再見轟桃猿逆轉兄弟　林安可連兩天炸裂獅大勝龍

快訊／鄭怡靜巴黎奧運桌球女單闖32強　最大目標是享受比賽 

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

地方熱門新聞

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

花蓮2地區明停班停課！

台鐵軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人

金門機場大廳被塞爆！500人回不了台

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

雷擊致高壓線路斷！南投4222戶停電

李四川PO高雄加油　柯學先生：7/10才淹水

威天宮慶關公生　「一指定江山」銅像亮相

凱米災後重建台電台南及新營區處力拚已近全復電

即／沙鹿驚見天坑！預拌車灌漿也栽進洞裡

即／高雄明改全面停班停課！

南消救護員救人卻遭醉漢飆罵毆打成傷

凱米肆虐台南新營體育園區及永華體育園區全力修復

老翁關子嶺登山健行迷失南消搜尋脫困家屬消防人員感謝

更多熱門

相關新聞

台鐵軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人

台鐵軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人

凱米颱風超大豪雨重創南台灣，台鐵八掌溪橋南岸台南後壁路段遭洪水沖毀路基，造成南靖＝後壁路段通行中斷，交通部長李孟諺28日下午前往巡視，現場驚人照片曝光，30公尺的軌道路基遭掏空，懸空如吊橋般，下方可直接看見泥黃色的溪水，空拍照更讓不少網友驚呼「過奈何橋嗎」、「世界最遙遠的距離」。

台鐵八掌溪橋「拚8／2單線雙向通行」　北迴線擬原地加高或改線

台鐵八掌溪橋「拚8／2單線雙向通行」　北迴線擬原地加高或改線

台南淹水全退黃偉哲視察指示全力災後復原

台南淹水全退黃偉哲視察指示全力災後復原

台南西港民宅冷氣機火警民眾防範電氣火災

台南西港民宅冷氣機火警民眾防範電氣火災

凱米颱風肆虐民進黨台南市民治黨部淪受災戶

凱米颱風肆虐民進黨台南市民治黨部淪受災戶

關鍵字：

台南八掌溪破堤損壞菁寮排水水利局搶救堤防

讀者迴響

熱門新聞

明「全台下2天」　雨最大地區曝

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

小勞勃道尼「以新角色驚喜回歸」漫威宇宙！

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

公司規定「外套不能掛椅背」！職場新人超納悶

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

更多

最夯影音

更多

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面