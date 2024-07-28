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「福順輪」沉沒已2死3失聯　高雄漂流木屍今打撈！船員指認為輪機長

▲▼▲坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」沉沒，船員2死4獲救，仍有3人失聯。（圖／記者董美琪翻攝）

▲坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」沉沒，船員2死4獲救，仍有3人失聯。（圖／記者董美琪翻攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

凱米颱風期間造成台南、高雄及屏東三地計有8艘貨輪擱淺，其中坦尚尼亞籍「福順輪」25日在高雄港外海16浬沉沒，船上9人有4人獲救，1人死亡，4人失聯，今天再打撈起一具遺體，累計共2死3人失聯。海巡署南部分署第五岸巡隊昨(27)日下午接獲通報，在高雄中芸漁港南側防波堤堆積的漂流木中發現1具遺體，今日林園消防分隊及第五岸巡隊前往打撈，因遺體腫脹難認，初步確認疑為船輪機長。

▲▼▲坦尚尼亞籍貨輪「福順輪」沉沒，船員2死4獲救，仍有3人失聯。（圖／記者董美琪翻攝）

海巡署南部分署自26日12時45分起，持續派遣巡護七號、高雄艦及10089艇，投入執行「福順輪」遇險沉沒搜救任務，船上9人有4人獲救，1人死亡，4人失聯。

昨天下午，有民眾在高雄中芸漁港南側防波堤外海域發現一具浮屍，海巡署獲報前往救援，但因遺體周遭布滿大量漂流木，人員及船艇無法靠近，直到今日13時16分將遺體自中芸漁港南岸外消波塊搬運至堤防上。

生還船員指認，初步認為「疑似」為該船輪機長，不過由於遺體腫脹難認，後續將由林園分局鑑識組與移民署事務大隊高雄市專勤隊進行指紋比對。

截至目前為止「福順輪」已2死4獲救，仍有3人失聯。

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