三大農場開放光電恐遭破壞？　退輔會4點聲明：不含高山、農耕地

▲退輔會修訂「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管理經營辦法」，遭質疑恐破壞山林農場。（圖／退輔會提供）

記者郭運興／台北報導

退輔會19日修訂「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管理經營辦法」，新增「太陽能及生質能相關事項」納入所屬農場經營事項，遭外界質疑恐破壞山林。對此，退輔會今（28日）澄清，執行區位不含可農耕使用或位於高山地區土地，僅針對無法作農業耕作使用之低度利用土地，符合使用管制規定前提下，以「自營」方式，經營太陽能相關業務，藉以活化土地。

根據報導，退輔會19日公告修訂「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管理經營辦法」第三條，新增太陽能及生質能相關事項納入退輔會所屬農場機構的經營事項，環境秀麗的福壽山、武陵、清境農場等高山農場，未來恐將設置太陽能光電板，破壞山林美景。

針對「修法開放光電，三高山農場恐遭光電板入侵破壞山林」的錯誤報導，退輔會發出「4點聲明」如下。

第一，退輔會表示，本會三高山農場現今美景，是榮民前輩辛苦經營成果，本會絕不會容許任意破壞山林的行為，農場將秉持友善生態、環境融合的原則，持續塑造自然且兼具在地特色的遊憩環境、推行永續生態的行程，讓國人能用更環保的方式親近自然。

第二，退輔會表示，環境維護、友善土地，是本會重要政策，本會經營「有機栽培」面積達966公頃，佔本會委營土地35.3%，已顯著高於全國農地有機栽培面積之占比，本會希望國土做最友善的運用達到永續經營的目標。

第三，退輔會指出，依據「國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場管理經營辦法」第3條條文，將所轄農場經營事項，新增「太陽能及生質能相關事項」，提高農場土地利用效益。這是針對現況無法作農業耕作使用之低度利用土地，農場得於符合地方政府土地使用管制規定前提下，評估以「自營」的方式，經營太陽能相關業務，藉以活化土地。

退輔會再指，執行區位不含可農耕使用或位於高山地區土地，絕無太陽能板入侵農地或破壞自然景觀之情形，更可杜絕所謂「黑金」問題。

第四，退輔會表示，「生質能」是直接利用或經處理農糧剩餘資材所產生之能源，為農業資源之循環利用，發展生質能產業符合國家節能減碳與環境永續之政策，新增生質能相關事項，可減少農民就地焚燒廢棄剩餘資材，造成環境污染，增進農場土地經營效益。

最後，退輔會強調，本次修法藉由增加農場經營事項，使農場土地得依現況因地制宜予以活化，增加收益以挹注安置基金，作為輔導退除役官兵就學就業經費所需。本會也將指導所屬農場以旅遊觀光與農業生產為發展主軸，多角化經營所轄管之土地，充分且合理運用資源，充實事業內涵。