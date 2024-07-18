94歲老兵訪老戰友未果流落街頭　熱心警聯繫退輔會助解難

記者李陳信得／台中報導

一名94歲的退伍老兵在街頭留返，熱心民眾上前關切得知老兵在台無親人，9年前到咱國老家探親，最近聯絡不上老戰友返台後發現戰友已離世2個月，但身上盤纏已所剩無幾不知所措，所幸熱心居民發現向警方求援，員警至現場得知老兵困境後聯繫退輔會人員才解決困難。

▲▼94歲的老兵返台探視聯絡不上的老戰友，但戰友月前梨是盤纏用馨員警獲報聯繫退輔會人員解決困難。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

台中市東勢警分局16日下午16時許接獲報案表示，在三民街216號有老人需要協助，擔任巡邏勤務的東勢所警員林孝哲、邱登郁獲報到場後詢問老翁是需要甚麼協助，已經94歲的鄭姓老翁不好意思地說道，自己是退伍老兵，在台灣沒有妻兒，便在約8、9年前到中國生活，最近想到居住在台中市和平區的老戰友已經許久聯絡不上，所以決定返台探望，返臺後身上盤纏已所剩無幾，本想投靠老戰友，沒想到回到和平區才發現老戰友已經離世近兩個月。因鄭姓老翁身上現金所剩無幾，便想來到東勢區找個便宜地方住宿再想辦法。

東勢區熱心民眾得知鄭姓老翁狀況，便提議聯絡警方看看能否提供協助，警方一聽到鄭姓老翁是退伍軍人，便詢問可以協助聯絡退輔會人員，看該協會能否提供協助。鄭姓老翁表示已許久不在台灣生活，不曉得退輔會還願不願意對其提供協助，警方鼓勵說試試無妨啊，否則一直住旅館也不是辦法且身上現金也會用罄啊。鄭姓老翁才同意警方連絡退輔會。警方隨即聯絡退輔會台中服務處，很快地也得到回應，楊姓輔導員表示可以協助鄭姓老翁有住所、也能提供生活上協助，便來到東勢派出所將鄭姓老翁帶至安置處所，臨走時鄭姓老翁對於警方協助表示感謝。

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，東勢區民風純樸、民眾很熱心提供協助，此次事件也是民眾鼓勵鄭姓老翁嘗試尋找協助，若沒有鄭姓老翁年輕時用生命捍衛主權，也不會有現在平和社會氛圍。退伍軍人本該享有國家協助以安享天年。經由警方協助，才能讓鄭姓老翁有個安穩的棲身之處，讓這事件有個完美結局。