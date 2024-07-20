欠打卡！清境農場4米高「綿羊汽球」現身　瓦萊黑鼻羊7／27賣萌

▲清境農場為4米高綿羊大氣球開箱，預告暑假「追羊」行動開跑。（圖／清境農場提供）

記者高堂堯／南投報導

清境農場為了給孩子們與眾不同的暑假，特別以場內飼養的瓦萊黑鼻羊為原型，製作4米高的Q版綿羊大氣球、設定為1歲幼齡的雌羊，並邀請網友幫忙取名，第一階段出線者為「清境咩咩」、「清境黑鼻」、「黑皮羊羊」、「飛羊清境」等，現正進行第二階段票選，等待27日正式掛名「上班」、呈現在遊客眼前。

綿羊大汽球日前首度進行「開箱」亮相，在藍天白雲襯托下，更顯得可愛又療癒，清境農場職員們都忍不住拿起手機拍照留念，直呼：「太欠打卡了！」

▲▼綿羊大氣球的原型為瓦萊黑鼻羊。（圖／清境農場提供，下同）

清境農場表示，本次特別邀請國防大學政戰學院應用藝術學系專任講師陳非易負責繪畫原型，除了品種、年齡等，綿羊氣球的「人設」還包括最喜歡的東西是苜蓿粒，以及同在農場上班的瓦萊黑鼻羊「阿呆（粉紅泡泡）」，最討厭的東西則是國民賓館餐廳裡的「羊肉爐」。

農場提醒，網友們目前還可在清境農場臉書上投票參加綿羊大氣球第二階段的命名票選，並預訂在7月27日中午1點，舉辦上班以及命名儀式：現場除可看大綿羊充氣，還有大小朋友都喜歡的泡泡與魔術表演，相信將成為人氣旺盛的最新打卡熱點；而綿羊大氣球於暑假期間還會在清境農場各個地點隨機落腳，歡迎遊客前往「追羊」。