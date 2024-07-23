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凱米來襲！南投山區恐現24孤島　物資提前到位病患孕婦隨時撤離

▲凱米颱風來襲，南投縣政府提前開會因應。（圖／南投縣政府提供）

▲凱米颱風來襲，南投縣政府提前開會因應。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中度颱風凱米海陸警報齊發、來勢洶洶，南投縣政府呼籲縣民切勿輕忽、加緊做好防颱準備，縣府團隊也優先在颱風易致災地區超前佈署，如防災物資補給到位，針對24個易形成孤島的村落地區孕婦洗腎患者撤離準備，及道路搶修開口廠商進駐啟動通知，以及時協助警戒地區居民安全撤離，及儘速搶通受災孤島的聯外道路，讓可能的災情及損失減到最小。

縣政府於22日海陸警發布前，即於下午4時40分召開防災前置情資研判會議，副縣長王瑞德指出，依據委託暨大團隊中華永續發展科技協會將全縣土石流潛勢區及大規模崩塌潛勢區的雨量警戒值，與凱米颱風累積雨量預測值交叉分析，得出263條土石流潛勢溪流及4處大規模崩塌潛勢區，可能的警戒發布時間將集中在25日清晨到中午，不過尚缺平地易淹水地區的及時預警資訊，期盼能再蒐集水利署等相關資訊以利防災準備。

▲凱米颱風來襲，南投縣政府提前開會因應、清境農場也進行防颱工事。（圖／南投縣政府、清境農場提供）

王瑞德表示，依據美國全球模式（GFS）雨量預測，預計全縣會在24日早上8時起，從東部山區的仁愛及信義鄉等地開始出現間歇性降雨，24日中午過後，降雨轉為遍及各鄉鎮市，並在傍晚後逐漸增強，24日入夜到25日中午間的雨勢會最大，並至少持續到26日清晨。

▲▼凱米料於南投縣東部仁愛鄉、信義鄉等山區開始帶來大雨，清境農場提前進行風車加固等防颱工事。（圖／南投縣政府、清境農場提供）

▲▼凱米颱風料於南投縣東部仁愛鄉、信義鄉等山區開始帶來大雨，清境農場提前進行風車加固等防颱工事。（圖／清境農場提供）

▲凱米颱風來襲，南投縣政府提前開會因應、清境農場也進行防颱工事。（圖／南投縣政府、清境農場提供）

王瑞德強調，各鄉鎮預估累積雨量約500到700毫米，影響範圍將涵蓋全縣各處土石流潛勢範圍及大規模崩塌潛勢區的村里，其中包括仁愛、信義、水里、鹿谷等鄉24個易形成孤島的村落地區，縣府社勞處已通知優先將防災民生物資到位，另災害準備糧食也全部備妥；而針對全縣易致災成為孤島地區的131位洗腎病患及28位孕婦，衛生局也持續保持聯絡，並且會在災變中心二級開設時同步啟動撤離，並協助安置到暨大及水里龍江飯店等緊急安置處所避災、維持良好醫療照護。

王瑞德也說，縣府工務處也已通知全縣仁愛信義等8鄉鎮道路搶修開口廠商，在確保交通安全前提下，依照合約儘快啟動挖土機等重型機具進駐，特別是仁愛鄉投89、85、83線等崩坍災害容易發生的道路，並加強必要搶修及搶通準備。

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