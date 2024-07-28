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飼料大廠願降價　養雞協會不抗議了：將聯合抵制不跟進業者

▲蛋雞場,蛋農,蛋價,禽場。（圖／業者提供）

▲蛋農不滿飼料居高不下，原訂8月1日集結抗議。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價近3個月來連續調降，一度跌破蛋農飼養的成本價，中華民國養雞協會不滿飼料價格居高不下，日前宣布8月1日將到台南大成長城企業公司抗議，傳出已有家飼料大廠願意主動降價。中華民國養雞協會理事長邱時恩今（28日）表示，考量颱風過後救災優先、已有飼料廠降價，確定取消抗議行動。

中華民國養雞協會日前指出，之前受到俄烏戰爭、新冠疫情影響，導致玉米、黃豆等飼料原物料價格飆漲，現在國際玉米價格跌價5成，飼料價格卻沒有反映降幅，目前飼料每公斤仍要14至16元，仍比飼料大漲前每公斤12元高出許多，雞農飼養成本居高不下，現在蛋價低迷，飼料價格又高，呼籲飼料大廠體恤農民，適度降價減輕飼養壓力。

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據了解，農業部為避免雞農走上街頭，也擔心陳抗活動影響颱風救災，上周就安排飼料公會與養雞協會協商，抗議前夕傳出已有飼料公司每公斤調降0.5元，預料其他大廠後續也會跟進。

邱時恩表示，這次風災造成中南部禽場受損嚴重，為了不影響政府救災，加上已有飼料大廠釋出善意，已取消8月1日的抗議活動，後續將視其他飼料大廠跟進降價情況，針對不願降價業者，不排除改採聯合抵制行動，此外，也將請民意代表爭取，讓飼料價格比照中油調價機制，即時反映市況，該漲就漲、該跌價就跌價。

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