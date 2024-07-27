台南首度於百貨公司辦理AI機器人活動　黃偉哲：實現全民機器人教育普及化

▲「AI台南 機器人護家園」，27日於新光三越中山店首次辦理，黃偉哲市長及鄭新輝局長為活動開幕，體驗機器人托盤繪製流體畫，活動精彩吸引人潮駐足觀賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400全民教育假日系列活動-「AI台南 機器人護家園」，27日於新光三越中山店首次辦理，該活動內容多元，包括10所學校設攤展示、30個隊伍報名參加擂台賽及3場SDGs機器人實作體驗課程，黃偉哲市長及鄭新輝局長為活動開幕，體驗機器人托盤繪製流體畫，活動精彩吸引人潮駐足觀賞。

市長黃偉哲表示，南市率先全國推動機器人教育中程計畫，透過有系統有組織的方式，期待每個學校都能成為機器人教育推動的基地，今日第一次使用機器人遙控製作流體畫是很新穎的體驗，目前使用AI作畫已是全球趨勢，結合機器人透過AI遙控製作流體畫更是一項創新技術，期待更多學校師生透過創意思考設計獨一無二的機器人，並且參加國際競賽，為台南爭取更多的榮譽。

教育局長鄭新輝局長表示，本次計有30隊同學們積極參與擂台賽，比賽過程張力十足，令人熱血沸騰；在競爭刺激的氛圍下，不論是使用會場提供的機器人或是自行帶來的機器人，參賽學生沉穩進行團隊合作完成任務，可看出學生在機器人操作上的熟稔度。此外，除舞台競賽區，舞台下也有3場機器人實作體驗，希望透過實作，激發學生興趣與能力，也讓現場民眾一起感受機器人教育活動的熱度。本次活動參與學生橫跨國小到高中學習階段，透過學生競賽、實作與展示成果的三面向同步發展，才能奠定機器人教育的良好基石。

教育局也特別介紹擂台賽的競賽規則，每隊由2位參賽學生組成，1位負責擺放圓錐，1位負責使用搖桿將圓錐放置指定區域，最後更利用機器人將自製紙飛機（無人機）發射到特定區塊，由於是採取單淘汰賽，因此比賽過程相當緊張刺激。

教育局說，與會貴賓體驗的「機器人流體畫」，係透過兩個步驟完成。第一步是利用「船舵」概念，使用旋轉舵盤挑選喜歡的顏色，啟動顏料推壓器；第二步驟則利用「滑水道」概念，將顏料注射到顏料集中器；接著雙手配戴micro:bit手環，使用「體感操控」顏料集中器下方的畫板，使畫板搖擺或傾斜；最後將懸掛的顏料流下，實現流體畫「倒杯法」的創作技巧，製作出自己獨一無二的流體畫。

教育局補充，活動展出的10個攤位，都是由老師帶領學生共同發揮創意與程式設計能力所完成，展示台南400傳統文化與現代科技的結合，包括：後港國小（七股文蛤採收趣）、石門國小（"響炮"祝賀 安平四百）、鎮海國小（「南」以撼動-陀螺儀平衡的秘密）、新生國小（蜂祈府城賀四百）、左鎮國小（來左小參加西拉雅祭典）、海東國小（日出海之東，福匯台之南）、新營國小（暢遊"南瀛"來奉茶）、左鎮國中（台20的文化地景變遷）、新東國中（糖鐵循線咚吱到新東）及安順國中（〔鋼鐵虱情）虱目魚科技養殖）等。