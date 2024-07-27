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凱米災後重建　台電台南及新營區處力拚已近全復電

▲台南市27日統計至晚間6時，因凱米颱風引起土石流及路樹倒塌，導致高壓斷線、電桿傾斜倒斷，經全力搶修後，目前餘東山區及六甲區16戶停電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市27日統計至晚間6時，因凱米颱風引起土石流及路樹倒塌，導致高壓斷線、電桿傾斜倒斷，經全力搶修後，目前餘東山區及六甲區16戶停電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市27日統計至晚間6時，因凱米颱風引起土石流及路樹倒塌，導致高壓斷線、電桿傾斜倒斷，經全力搶修後，目前餘東山區及六甲區16戶停電，累積曾停電戶數共91472戶。

凱米颱風影響期間自24日起計至27日，台南及新營區處共出動人力548人，出動車輛301輛(工程車110台、吊臂車66台、升空車125台)，動用設備203台(發電機98台、抽水機103台、挖土機2台)，台電全力投入搶修，只期盼讓民眾盡早復電。

▲台南市27日統計至晚間6時，因凱米颱風引起土石流及路樹倒塌，導致高壓斷線、電桿傾斜倒斷，經全力搶修後，目前餘東山區及六甲區16戶停電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台電指出，用戶如自家跟鄰近少數幾戶仍然停電，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，使復電速度較慢，台電27日仍會持續竭盡全力儘速恢復供電，請民眾耐心等候。

台電公告已復電地區，若個別用戶仍有停電情形，請利用台電1911客服專線，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

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