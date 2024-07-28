台南場館受損最嚴重在這裡　空中飛人協助風災善後水道博物館迅速復原開館

▲台南山上水道博物館占地總面積36公頃的園區，此次受災嚴重，共有超過70棵樹倒伏，將近40棵樹木半倒，自開館以來受創最嚴重的一次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上水道博物館是全國最大的國定古蹟，占地總面積36公頃的園區，此次受災嚴重，共有超過70棵樹倒伏，將近40棵樹木半倒，是自2019年開館以來，受創最嚴重的一次。

但因時值暑假，加上有不少團體預約，館方利用3天颱風假搶修，並且在攀樹教練協助下，移除可能造成危險的枝幹，在確認安全無虞下，創下颱風離開就馬上開園紀錄。

這次凱米颱風夾帶強風豪雨，對台南市造成嚴重災情，文化局所轄展園區及展館也不能倖免，其中位於山區，擁有超過5千棵樹木的山上花園水道博物館最為嚴重，園區一度積水成患，網友打趣成了「水上博物館」，此外樹木傾倒超過70棵，半倒將近40棵，還有不少斷枝影響安全。

館方表示，會造成這麼嚴重災情，主要是颱風之前，，南部已經下了好一陣的雨，原本堅實的土壤變得鬆軟，又遭到大雨強風連續襲擊，才會造成這麼多樹木倒伏

；工作人員利用前3天停班停課風雨空檔，已經先將影響道路通行的樹枝清理完畢，但因為還有不少斷枝懸掛在樹上，影響安全。

但因正逢暑假，加上館方規劃走讀活動，有不少團體及親子報名，為了保障遊客權益，市長黃偉哲要求盡速恢復營運，館方委請一草一木工作室具有樹木修剪認證的攀樹師協助，以更具機動性的方式在最短時間內完成斷枝移除，順利開園。

文化局長謝仕淵指出，災後處理，斷枝是很大的困擾，以往會等到風雨停歇，土壤硬度恢復後，再藉由吊車等重型機具進場修剪，也因此延後開園時間，此次藉由專業人士協助，以快速安全方式處理，成果良好，日後包括風雨前的高枝修剪，以及災後處理，可以思考類似方式，將更有助於復原作業。