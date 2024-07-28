凱米重創台南！農、漁、畜牧業受損嚴重　金額逾2億3千萬元

▲凱米颱風讓台南農、漁、畜牧災損嚴重。（圖／台南市政府農業局提供，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導



凱米颱風雖已遠離台灣， 但帶來的豪雨也為各地帶來淹水災情，台南市政府農業局指出，農作物、漁業養殖物皆受損嚴重，損失金額分別為5014萬6000元、2627萬2000元，畜產申報災損金額粗估8004萬7930元、設備損失7528萬7425元，共計約損失2億3千萬。

台南市政府農業局表示，凱米颱風災損截至7月27日12時00分止，農作物部分被害面積1403.64公頃，損害程度13%，換算受損面積189.32公頃，損失金額5014萬6000元。主要為高粱208.00公頃，損害程度7%(學甲、將軍、佳里、後壁)、二期水稻(初期)190.00公頃，損害程度22%(東山、後壁)、文旦柚 151.50公頃，損害程度8%(麻豆、下營、佳里、西港)、香蕉37.20公頃，損害程度11%(白河、楠西、新化)、竹筍 45.15公頃，損害程度5%(白河、關廟)、柳橙 123.50公頃，損害程度13%(白河、南化、東山)、椪柑220.00公頃，損害程度15%（白河、東山）、絲瓜 122.51公頃，損害程度12%(白河、將軍、東山)、蓮藕20.00公頃，損害程度10%(白河)、紅龍果30.00公頃，損害程度10%(楠西)、番石榴 37.50公頃，損害程度25%(關廟、後壁)。

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漁業養殖物部分，被害面積275公頃，損害程度35%，換算受損面積96公頃，損失金額2627萬2000元。主要為虱目魚715萬元石斑魚900萬元，文蛤900萬元，主要為七股安南及六甲，持續受理申報中，另其他公所陸續回報中。漁業設施部分，佳里1戶室內養殖150萬元。

畜產部分，各區公所於畜牧場登記管理系統填報之天然災害（凱米颱風）受災損之畜牧場資料計有42場（家禽場36場、豬場的6場），計有後壁區16場、鹽水區10場、下營區4場、七股區3場、白河區2場、學甲區2場、佳里區2場、六甲區1場、柳營區1場、將軍1場，申報災損金額粗估8004萬7930元、設備損失7528萬7425元。