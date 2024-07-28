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韓網紅台南直播遭路人譙「X」狂尾隨！　鐵路警竟挺他

記者張靖榕／綜合報導

一名韓國網紅日前在台南火車站內等車時直播，一旁一名男子突然對著她譙髒話，之後還一路尾隨她繼續罵。她從驚訝、害怕到憤怒，找上鐵路警察後，男子說話突然變得正常可以溝通，警方也認為她這樣不太好，但當她試著表達被男子惡意尾隨時，卻不斷遭男子和警方打斷，讓她感覺「警察已經站在他那邊」。

▲韓國網紅在台南被路人瘋狂尾隨譙髒話。（圖／翻攝YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」）

▲韓國網紅在台南被路人瘋狂尾隨譙髒話。（圖／翻攝YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」，下同）

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韓國網紅「小熙xiaoxi 샤오시」27日上傳的影片，標題寫著「因為中文不太好而傷心的日子」，影片拍攝地點在台南火車站，她當時等車要去玉井，在車站大廳直播與粉絲對話，突然一名男子接近，在畫面外對著她罵「X」。

當下害怕的小熙因為不知道後續會發生什麼事，還故作鎮定地對著直播觀眾笑笑地說「先逃跑吧」，來到車站外卻發現男子竟然也尾隨了出來，還又罵髒話，進到月台後發現男子繼續尾隨，男子一度還主動入鏡並向鏡頭揮手。此時小熙已經從最初的驚訝到害怕，再到憤怒用眼神瞪對方了。

在月台發現鐵路警察局後，雙方找警察出來對峙，男子告狀說小熙拍到他，但他並不想入鏡，要求小熙把影片刪掉，若小熙堅持沒有拍到他，那就把影片放出來看。警方表示，若確實拍到男子，基於肖像權確實不應該在未經同意下將有男子在內的影像放上網路。

男子向警察表明自己不願意被拍，稍早卻還主動入鏡揮手。（圖／翻攝YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」）

▲男子向警察聲稱自己不願意被拍，稍早卻還主動入鏡揮手。（圖／翻攝YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」）

小熙中文不好，但她想解釋直播是對著自己，她並沒有未經同意去拍攝男子，事後看影片中，僅拍到男子的背影1秒。當下小熙還想告訴警方，男子暴怒後對她罵髒話、一路尾隨等過程，但男子不斷插話，還抱怨自己要等車卻被小熙打擾；警方也提出解方，要小熙把影像刪掉，卻沒有給小熙時間訴說男子的惡意行為，因此才讓小熙認為「警察已經站在他那邊」。

最後以小熙道歉收場，直播仍然開著，她不對揮著手壓抑想哭的情緒，堅持不為了插曲中斷去玉井吃芒果行程。

▲韓國網紅在台南被路人瘋狂尾隨譙髒話。（圖／翻攝YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」）

▲警方的發言讓小熙與網友感到不公。（圖／翻攝YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」）

粉絲與網友紛紛在影片底下留言，「這男的本來就是故意找碴的欺負人，是在警察來之後才狡辯的吧。在開放公共空間本來就可以自由進行拍攝，除非是鏡頭刻意對著你拍攝，否則路人不能以被侵害隱私權為由，反過來恐嚇或限制別人的人身自由。這個警察的法律素養太低也是個問題」、「別聽他鬼扯，他在公共場所罵髒話就是公然侮辱了，你把影片拿去地檢署告他跟蹤騷擾比較快。」

許多網友也心疼小熙，「希望少數不理性，不友善的台灣人，不會影響您對台灣的喜愛，不幸遇到跟騷，請大聲勇敢的向旁人求救，一定會有人出手相助的」、「罵人是不對的，影片也可作證，小熙不要哭哭，安全最重要。」

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