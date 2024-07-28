颱風後「慎防許多疾病」！胸腔醫示警：微生物、蚊蟲直接散佈

▲凱米颱風造成多處淹水。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

凱米颱風造成多處積、淹水，對此，胸腔內科名醫蘇一峰就在粉專指出，颱風淹水過後，要慎防許多疾病，「淹水直接散佈滋生許多水中的微生物與蚊蟲。」如果有泡到髒水要趕快洗乾淨，否則細菌等微生物入侵身體，恐怕產生蜂窩性組織炎等；之後還可能因食物不潔而產生腸胃炎，還要擔心登革熱的狀況。

蘇一峰在粉專示警，「颱風淹水過後慎防許多疾病增加，淹水直接散佈滋生許多水中的微生物與蚊蟲。」他提醒，身體與手腳有泡到髒水的話，要趕快洗乾淨，「泡水降低的體溫可能增加感染呼吸道疾病，皮膚泡髒水則容易細菌等微生物入侵身體產生蜂窩性組織炎等。」

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蘇一峰最後還提到，接下來可能還會有人因食物不潔得腸胃炎，之後還要擔心登革熱的問題。就有不少人也感到無奈，「腸胃炎患者 +1」、「這才是真正要擔心的」、「蜂窩性組織炎真的很可怕」、「淹完水之後就是登革熱高峰期，慘！」

根據衛生福利部疾病管制署資料，災後清理家園，切勿赤腳及穿拖鞋，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物刺傷或割傷，以防感染傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知受傷原因及傷口污染情形。

淹水地區的蓄水池如遭受污水侵入，疾管署表示，應確實清洗消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒。