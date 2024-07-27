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李四川「高雄加油」釣出打臉文　柯學先生：7／10信義區才淹大水

▲柯學先生在臉書發表梗圖，質疑李四川的「路平燈亮水溝通」 。（圖／翻攝《Mr. 柯學先生》臉書）

▲柯學先生在臉書發梗圖，質疑李四川的「路平燈亮水溝通」 。（圖／翻攝《Mr. 柯學先生》臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

凱米強颱雖然已經遠離，不過現在正掀起一波口水戰，台北市副市長李四川在臉書發文「高雄加油」，網友留言「想念您在高雄的日子」，不過知名粉專「Mr. 柯學先生」卻是放上一張羅智強說「路平水溝通，李四川功夫」，他強硬回應「想要吹捧李四川，卻甩他一巴掌的概念」，反問「可是小強..7月10號，信義區才大淹水」。

凱米颱風在中南部造成不少災情，高雄更是出現單日降雨超越莫拉克颱風，且25座滯洪池、498萬噸滯洪量全滿的驚人紀錄。李四川在臉書發文「高雄加油」，引起網友回應懷念韓時期的副市長李四川，不過知名粉專「Mr. 柯學先生」卻公布當時畫面、狠打臉，反問「路平燈亮水溝通？？通哪裡？」

▲柯學先生在臉書發表梗圖，質疑李四川的「路平燈亮水溝通」 。（圖／翻攝《Mr. 柯學先生》臉書）

▲柯學先生在臉書發表梗圖，質疑李四川的「路平燈亮水溝通」 。（圖／翻攝《Mr. 柯學先生》臉書）

Mr. 柯學先生發布一張對照圖，上圖為「統媒開始造神懷念李四川、韓國瑜」，下圖則是韓時期受氣流影響，在非颱風情況的雨勢中，2020年5月22日造成全高雄69處災情的紀錄資料，他諷刺地說「講得好像當時高雄沒淹水一樣。」

事實上，韓時期在非颱風因素，因降雨導致災情的情況還不只一樁。2019年7月，同樣是雨襲高雄，導致仁武、小港、三民等區域多處淹水，甚至高達80、90公分，當時遭批「國瑜水上樂園」，也讓素來以工程專業聞名的副市長李四川，臉面無光。

一些認同的網友也表示「農曆七月還沒到就看到鬼了，而且還是非常醜的鬼」、「前幾週，川伯轄下的台北信義區大區域積水或叫淹水」、「如果韓還是市長，高雄現在應該沉了」、「真是不要臉最大」。

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