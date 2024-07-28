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還有颱風？　最新生成機率0%

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬顯示，菲東海面的熱帶擾動向西北前進，系集模擬路徑相當收歛，周二發展成熱帶低壓的機率調降為50%。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

本周還會有颱風嗎？氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，周二發展成熱帶性低氣壓的機率調降為50%，輕度颱風的機率則更調低為0%。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日盛行東南風，迎風面花、東及屏東偶有局部短暫陣雨，西半部晴時多雲，苗栗以南近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，擴展至部分平地，有較大雨勢。

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吳德榮指出，周一、周二熱帶擾動或熱帶低壓雲系通過台灣附近，帶來局部陣雨及短暫雷雨的機率；周三至周六天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部大雷雨發生的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，受太平洋高壓導引，向西北前進，系集模擬路徑相當收歛，代表路徑的不確定性較小；但50次模擬僅少部分路徑顯示，代表發展條件不佳，周二發展成熱帶低壓的機率調降為50%，輕颱的機率則更調低為0%。

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