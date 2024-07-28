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社會 社會焦點 保障人權

凱米重創中南部！16縣市緊急撤離1萬4千人　還有3登山客失聯

▲仁武區八德中路、八德南路一帶淹水嚴重。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

▲凱米颱風重創高雄，仁武區八德中路、八德南路一帶淹水嚴重。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳佩蓁／台北報導

凱米颱風帶來驚人雨勢，中南部成淹水重災區，為確保居民安全，全台共16縣市採取預防性撤離，截至28日上午8時止，各縣市累積撤離共1萬4058人，全台共收容安置685人，以高雄市195人最多，嘉義縣172人次之。

全台已有16縣市進行預防性疏散撤離，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、彰化縣等，截至28日上午8時止，各縣市累積撤離共1萬4058人；以花蓮3296人最多，其次是高雄市2993人。

▲▼凱米颱風重創台鐵，崇德到和仁間多處遭土石淹沒。（圖／讀者提供）

▲凱米颱風重創台鐵，崇德到和仁間多處遭土石淹沒。（圖／讀者提供）

另外，收容處所共開設10縣市、62處，收容安置共685人，以高雄市195人最多，嘉義縣172人次之；其中嘉義縣阿里山鄉里佳村辦公處受颱風影響停電、交通中斷，雖已通報台電處理，但因道路尚未搶通，尚未復電，影響人數共11人。

▲台南市27日統計至上午11時，因凱米颱風導致高壓斷線、電桿傾斜倒斷，造成目前鹽水區、南化區、大內區等共409戶停電搶修中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲凱米颱風導致台南市多處高壓斷線、電桿傾斜倒斷。（圖／記者林東良翻攝）

入山聯繫作業部份，目前仍有3人未聯絡上，1717人已下山，4人在山區安全住宿，雪霸、太魯閣、玉山等3座國家公園已停止入園申請，後續將持續滾動調整入山(入園)申請。

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