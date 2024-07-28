凱米颱風完成「最大補水任務」　粉專曝2點神似莫拉克

▲凱米颱風挾帶豐沛的降雨，為中南部水庫解渴 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風襲台，帶來驚人降雨量，氣象專家林得恩今（28日）表示，凱米完成今年最大的補水任務，為中南部的水庫大大解渴，全台13座水庫蓄水率已經超過90%容量。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，凱米颱風挾帶豐沛的降雨，雖然雨炸全台灣，造成南部嚴重的水患災情；但也同時，為中南部的水庫大大的解渴。

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林得恩指出，根據今晨最新水情資料顯示（統計至7月27日），共有13座水庫蓄水率已經超過該水庫90%的容量，包含烏山頭水庫、南化水庫、仁義潭水庫、湖山水庫、石門水庫、永和山水庫、寶山第二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫、霧社水庫、日月潭水庫及蘭潭水庫等。

他表示，蓄水率還在繼續回流遞增中，還是籲請大家，節約用水、珍愛水資源。

▲凱米颱風降雨量累積。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，15年一遇的南台灣極端暴雨，嚇壞了不少平地居民，有人說是比照凡那比加上莫拉克的雨量在轟炸。從總雨量累積圖相比，（凱米颱風）確實神似2009年的某颱風，不過總雨量還是比當年少。

「觀氣象看天氣」表示，風速也是相當神似，當年的本島最大陣風出現在花蓮，也是14級，同樣在彰化至屏東沿海有一明顯普遍11至13級的強風區。

▲莫拉克颱風降雨量累積。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

「觀氣象看天氣」表示，唯一不同的是此次颱風在市區測站風力，較當年偏弱一些，顯示2個颱風都是靠西南氣流撐住本體，結構南重北輕。

中央氣象署昨召開凱米颱風回顧記者會，氣象署預報中心主任陳怡良說，不論是在平地或山區雨量，凱米都跟2009年的颱風莫拉克同等級，都為台灣帶來非常顯著降雨。

陳怡良表示，凱米這次創下多項紀錄，包含首次在2天內發布20次致災性降雨跟國家級警報、發布4次颱風強風告警，高雄平地單日降雨達887.5毫米也創下歷史紀錄。