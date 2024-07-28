熱帶擾動明靠近台灣「成颱機率曝」　午後對流雨彈來襲

▲今午後受熱力作用，帶來短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風剛離開，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（28日）指出，今午後受熱力作用影響，帶來短暫陣雨或雷雨機會，可能擴展至西部平地，目前在菲律賓東方有一熱帶擾動發展，明、後天靠近台灣東南方，增強為颱風機率較低，但受其環流雲系影響，中南部及花東將有局部大雨。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，今天隨著太平洋高壓西伸台灣轉為東南風環境，周圍的雲量也大幅減少，各地為晴朗或多雲天氣，白天氣溫回升偏暖，預報高溫約32至35度，西部局部內陸有機會達36度預警高溫，外出活動要做好防曬多補水。

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他說，午後受熱力作用影響，也有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨機會，預測山區有較旺盛對流發展機會，時有較大雨勢外，受環境風場影響，熱對流也可能擴展至西部平地，午後外出仍要留意天氣變化，建議攜帶雨具備用。

目前菲律賓東方有一熱帶擾動發展中，林孝儒預測，未來將沿著太平洋高壓西南側邊緣將往偏西或西北方前進，明、後天將靠近至台灣東南方附近，預測這個系統的強度發展有限，將以一般低壓或熱帶性低氣壓的強度靠近台灣。

林孝儒指出，增強為颱風的機率較低，但隨著這樣不穩定的系統靠近，受其環流雲系影響，台灣附近水氣將會增多，天氣轉趨不穩定，並配合著午後熱力作用，中南部及花東地區將有局部大雨發生機會。

林孝儒提醒，凱米颱風剛過，山區土石環境仍處於高度不穩定狀態，未來幾天天氣又轉趨不穩，仍有強降雨風險，前往山區活動時請務必提高警覺。明、後天這個低壓北上減弱後，台灣大致上回到夏季型早晚穩定，僅午後有熱對流短暫雷陣雨的天氣。

中央氣象署指出，今天低壓帶遠離，環境轉為東南風，花東、恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，部分地區有時候雨勢還是會大一些，其他地區轉為多雲、午後局部短暫雷陣雨的天氣，午後中南部、北部山區有局部大雨發生機率。

氣象署表示，明、後天位於菲律賓東方海面的低壓會來到台灣附近，由於環境較不利於其發展，不過隨著低壓接近，水氣增多，東半部、南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，午後西半部也有機會出現局部大雨。