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陳亭妃爭取台南安中路一段箱涵及公園滯洪池　治水總經費過一億

▲立委陳亭妃解決了安南區同安路的「安中河」淹水，現在要解決安中路與北安路、長溪路這一段的淹水問題，連續幾天陳亭妃都親自到現場看所有淹水的狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃解決了安南區同安路的「安中河」淹水，現在要解決安中路與北安路、長溪路這一段的淹水問題，連續幾天陳亭妃都親自到現場看所有淹水的狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃解決了安南區同安路的「安中河」淹水，現在要解決安中路與北安路、長溪路這一段的淹水問題，也就是安中一街的附近，另外還有北安路三段745巷，連續幾天陳亭妃都親自到現場看所有淹水的狀況。

▲立委陳亭妃解決了安南區同安路的「安中河」淹水，現在要解決安中路與北安路、長溪路這一段的淹水問題，連續幾天陳亭妃都親自到現場看所有淹水的狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃說，2023年底她就與吳勝智里長會長、王崑茂里長要求水利局要做箱涵、滯洪池的規劃，這也是唯一可以解決此地區淹水的方式，所以27日特別再與兩位里長向水利局確認所有箱涵、滯洪池的設計與進度，也與住戶對話，讓住戶瞭解。

▲立委陳亭妃解決了安南區同安路的「安中河」淹水，現在要解決安中路與北安路、長溪路這一段的淹水問題，連續幾天陳亭妃都親自到現場看所有淹水的狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，安中路與北安路、長溪路這一段的淹水問題（安中一街附近）必須設置安中路一段箱涵，也要將此系統拉到草湖寮抽水站集水區，並且爭取大愛公園、頂好公園地底滯洪池，兩個工程總經費要1億多，希望年底前能發包。

▲立委陳亭妃解決了安南區同安路的「安中河」淹水，現在要解決安中路與北安路、長溪路這一段的淹水問題，連續幾天陳亭妃都親自到現場看所有淹水的狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃進一步表示，北安路三段745巷的淹水則是要求水利局，要把她所爭取的六塊寮排水工程盡速完工，即可稍微緩解淹水，六塊寮排水治理工程目前進行有3個工區，分別是培安路至北安路(新順橋)、北安路(新順橋)至工明路(和安橋)、工明路(和安橋)至中工二路(沙崙橋)，總經費約5億4368萬元，其中還包括了新闢道路及長和橋、北順橋改建工程。但是在工程進行的過渡期，還是希望台南市政府要備足抽水機，讓區公所可以隨時配合地方、里長做調配的動作。

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