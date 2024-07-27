風雨終變小！台南農民急巡田　跌落溝渠慘遭溺斃

▲農民巡田不慎跌落溺斃。（圖／民眾提供）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市西港區檨林里檨仔林附近溝渠，今（27）日發現一名男子慘遭溺斃，據了解，65歲農民，趁風雨較小時去巡田不慎跌落慘遭溺斃，詳細仍待調查釐清。

消防局指出，今7時11分接獲報案，稱台南市西港區檨林里檨仔林附近溝渠，發現一名溺斃男子，已呈現全身發黑，消防人員到場後遺體已被民眾拉上岸。初步調查，是一名住附近的65歲農民，巡田時不慎跌落。台南市警佳里分局指出，此案經報請相驗，死亡原因為心血管疾病。