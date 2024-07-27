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22處公路受災或封閉！蘇花公路7／30搶通　明霸克露橋要等8月底

▲▼ 快訊／荖濃溪暴漲！明霸克露橋遭土石掩埋　雙向無法通行 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲明霸克露橋受損嚴重，雙向無法通行 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風過後，中南部和東部仍持續有大雨，公路局表示，今(27)日仍有2公路路段預警性封閉、15處路段出現災情受阻、5道路受災但仍可單線通行，總計共22處公路路段受影響，其中台9線蘇花公路和仁到崇德因多處土石流阻斷，預計7月30日下午17時搶通。

公路局表示，花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700和仁至崇德路段，多處土石流阻斷，預計7月30日下午17時搶通；另高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K那瑪夏至五里埔，0K+150、4K+150、6K+500、10K+200路基流失，預計8月4日晚間18時搶通。

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明霸克露橋鋼便橋受損嚴重，公路局表示，高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺，無法通行，預計8月31日晚間22時搶通。

公路局表示，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

▲▼ 快訊／荖濃溪暴漲！明霸克露橋遭土石掩埋　雙向無法通行 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲明霸克露橋受損嚴重，雙向無法通行 。（圖／記者賴文萱翻攝）

一、預警性封閉路段2處:
1.高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，24日起已實施預警性封閉，俟勘災後狀況，評估開放時間。
2.嘉義縣水上鄉台82線25K~32K(水上至嘉義路段，(含中和交流道出口匝道))，25日起已實施全線封閉管制(含中和交流道出口匝道)視天候及嘉175線嘉義縣政府淤泥清除後再決定開放通行。

二、道路災阻路段15處:
1.宜蘭縣大同鄉至台中市和平區台7甲線29K~50K(南山至勝光)，沿線多數災情，預計7/27-17時排除。
2.台中市和平區台7甲52K(勝光路段)，發生邊坡坍方，雙向無法通行，預計7/27-17時排除。
3.台中市和平區台8線77K+800(靈甫橋路段)，發生邊坡坍方，預計7/27-18時排除
4.花蓮縣秀林鄉台8線167K+700~184K+500(天祥~太魯閣閣口)，沿線零星災情，預計7/27-12時開放，恢復施工管制。
5.台中市和平區台8臨37線中橫便道(0K~24K)部分路段路基流失，預計7/28-17時搶通，夜間持續管制通行
6.花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700 (和仁至崇德路段)，多處土石流阻斷，預計7/30-17時搶通。
7.南投縣水里鄉台16線24K+500(民和路段)，發生路基流失，雙向無法通行，預計7/29-18時排除。
8.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400(地利路段)，發生邊坡坍方，雙向無法通行，預計7/27-17時排除。
9.台南市鹽水區台19線108K+800-109K+200(鹽水區路段)雙向因淹水雙向封閉，預計7/27-12時通行。
10.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)，土石流掩埋，道路無法通行，預計7/31-17時搶通。
11.高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺，無法通行，預計8/31-22時搶通。
12.南投縣信義鄉台21線87~88K(信義路段)，發生土石流，預計7/27-17時排除。
13.高雄市六龜區台27線20K+700(六津橋)，土石流，道路無法通行，預計7/31-18時搶通。
14.高雄市大寮區台29線98K+550(河堤路二段)，路基下陷，道路無法通行，預計7/27-12時搶通。
15.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔)，0K+150、4K+150、6K+500、10K+200路基流失，預計8/4-18時搶通。

三、道路災情：5處
1.高雄市甲仙區台20線58K+500(甲仙路段)、66K+500、69K+050(荖濃路段) 路面下陷，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通。
2.高雄市桃源區台20線85K(塔拉拉魯芙隧道西洞口)，洞口落石，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通。
3.高雄市桃源區台20線99K+100(復興路段)，路基掏空，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通。
4.高雄市旗山區台29線47K(小份尾路段)，道路下陷，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通。
5.高雄市旗山區台29線78K+400~79K+950(旗南三路路段)，土石流，佔用南下車道，北上車道單線雙向通行，預計7/27-21時搶通。

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