台鐵八掌溪橋「拚8／2單線雙向通行」　北迴線擬原地加高或改線

▲凱米颱風來襲，造成台鐵南靖至後壁間的八掌溪橋路基流失。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風襲台，造成台鐵南靖至後壁間的八掌溪橋路基流失，無法通行，交通部長李孟諺今（28日）前往視察，台鐵公司預計8月1日前完成路基級配填補等作業，8月2日搶通東正線，恢復單線雙向運行；李孟諺表示，台鐵蘇花段也受到嚴重災害，請台鐵研擬改線或原線加高，更安全也更具韌性。

李孟諺部長今赴高雄和嘉義，視察鐵公路災損、修復進度及備援情形，並在南靖車站聽取台鐵公司總經理馮輝昇簡報。李孟諺指示，目前八掌溪水位已消退，請台鐵公司與第五河川分署共同協力加速搶修作業，先行搶通東正線，儘速恢復鐵路運行。

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▲交通部長李孟諺視察台鐵八掌溪橋路基流失及修復情形 。（圖／交通部提供）

台鐵公司說明，昨日沿岸積水稍退，搶修機具已進場進行施工便道整理，以及太空包回填，今日持續加速進行鋼板樁分層打設及路基回填作業。

台鐵公司指出，預計8月1日前完成路基級配填補、鋼板樁防護打設及道床石碴回填作業，接續進行電力線設備、通訊號誌纜線復舊與試運轉等作業，以8月2日前先行搶通東正線，恢復單線雙向運行為目標，復駛初期將採慢行方式行車。

▲交通部長李孟諺南下視察鐵公路受損情形。（圖／交通部提供）

在場立委蔡易餘、賴惠員表示，明天上班通勤人潮多，車站務必做好接駁車疏運。李孟諺說，目標是8月2日單線雙向通車，8月3日雙線可通行，未完成2線通行之前，台鐵公司與公路局合作派80輛遊覽車接駁，方便旅客繼續搭乘火車順利抵達目的地。

0403花蓮地震之後，台鐵北迴線變脆弱，又遭到凱米颱風重創，李孟諺接受媒體聯訪時表示，台鐵在蘇花這一段確實受到很嚴重的災害，包括土石流、落石問題，這次勘查發現，所處位置比公路的路線還比較低，比較脆弱。

李孟諺表示，最近已請台鐵公司著手研擬，是否找到更安全、更具有韌性的路線，也許是原線加高或改線，做長遠評估，在還沒有完成這個永久性方案之前，採現地加強，包括明隧道、防落石及防土石等措施，立即進行。