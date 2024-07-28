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熱帶擾動「大雨接力」快速襲台　成颱機率曝！圖看下周2波變天

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、tropicaltidbits、dapiya）

▲熱帶擾動很快靠近台灣，但成颱機率低 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，下周天氣重點在新一波低壓接近台灣，因為低壓發展有限，影響在於水氣增多，東半部、西半部有陣雨，各地天氣較不穩，直到31日周三開始轉吹偏南風，回到夏季天氣型態。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，這個熱帶擾動在凱米颱風之後很快接近台灣，發展成颱的機率低。

吳聖宇指出，凱米剛走，熱帶擾動很快又會靠近，不過由於擾動所在環境不好，目前各預報模式大多認為發展有限，預估將維持一個低壓區、最多到熱帶性低氣壓的等級接近台灣的機會高，發展為下一個颱風機會低。

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▼低壓靠近水氣增加，各地天氣不穩定。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝NOAA、tropicaltidbits、dapiya）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、tropicaltidbits、dapiya）

熱帶擾動接近得很快，吳聖宇表示，預估明天（29日）到30日（下周二）就會來到台灣附近，大氣變得不穩定，水氣增多，直接迎風的花東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地方則是反映在午後熱對流雷雨可能發展較為旺盛，天氣較不穩定。

氣象署預報，明天低氣壓接近台灣東方近海，各地天氣轉趨不穩定，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生可能；西半部則為時晴時雨，午後配合熱力作用，易有局部大雷雨，可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，並造成溪水暴漲，另由於連日降雨，山區須留意坍方、落石及土石流，前往山區、溪澗活動請提高警覺；明天各地高溫大致介於32至34度間，未下雨時候仍稍悶熱。

位在菲律賓東方的低壓發展有限，氣象署指出，明天、後天兩天低壓接近台灣，影響僅在水氣稍微增加，基隆北海岸並容易有較強陣風。隨著低氣壓接近，東半部外海及巴士海峽風、浪將逐漸增強，浪高可達2至3米間。

氣象署未來一周天氣預報：
●7/29、7/30（周一、二）：菲東低壓移近臺灣，水氣短暫增加
低壓發展有限，影響在「水氣增多」
東半部、恆春半島短暫陣雨或雷雨，週一晚間局部地區較有感
水氣稍增，西半部天晴、偶有局部發生的陣雨雷雨快速過，主要午後雷陣雨
還是有局部大雨發生的機率

●7/31~8/4（周三～日）：偏南風
天晴、午後雷陣雨
清晨上午，中南部海陸風作用下沿海有局部降雨

▼熱帶擾動環境不利發展，強度低。（圖／翻攝dapiya）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝NOAA、tropicaltidbits、dapiya）

▼氣象署下周天氣預報。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA、tropicaltidbits、dapiya）

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