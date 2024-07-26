公路局祭受災民眾照顧措施　罰款、定檢可展延明年1月底前辦理

▲受災民眾車輛定檢可展延。（資料圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風帶來驚人雨量，南部淹水災情慘重，公路局也宣布相關照顧措施，受災民眾可延遲繳納交通罰款、汽燃費、辦理車輛報廢停駛和定期檢驗等監理業務。

7月24日及25日凱米颱風及外圍環流侵襲台灣，造成部分地區災情嚴重，為照顧災區民眾權益，公路局公布「0724凱米颱風受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」，部分監理事宜辦理可展延到明年1月底。

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公路局表示，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至114年1月31日前向公路監理機關申辦。

▲公路局推出「0724凱米颱風受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」。（圖／公路局提供）

公路局表示，另因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具之證明文件，按修車日數減免之，請民眾於114年1月31日前提出申請。

此外，公路局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。