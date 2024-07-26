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凱米剛走「又有熱帶系統可能生成」　下周2天最靠台灣

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲凱米颱風遠離，不過下周可能又有熱帶系統發展。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（27日）受低壓帶影響，中南部、東半部仍有局部大雨或豪雨，其中東部雨勢會比今天明顯。至於下周是否有颱風，氣象署表示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展北上，不排除生成熱帶系統，下周一、下周二最靠近台灣，各地有降雨機會，東半部、南部有局部大雨，天氣不穩定。

中央氣象署預報員徐仲毅表示，今明兩天受颱風外圍環流和低壓帶影響，天氣不穩定，除中南部外，東半部雨勢明天會比今天更明顯。

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徐仲毅進一步說明，今天受凱米颱風外圍環流影響，加上西南風帶來水氣，今天天氣不穩定，特別是苗栗以南東半部雨勢明顯，今天晚上中南部雨勢可能比白天緩和，但仍不穩定，會有降雨；明天之後系統往西移動，環境轉南風甚至有東南風，東半部雨勢增加，明天會有局部大雨或豪雨，晚上過後會比白天趨緩。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今明兩天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

後續天氣方面，徐仲毅表示，後天低壓帶影響往西移動，東半部、南部有局部性短暫陣雨，其他地方包括中部以北將轉午後雷陣雨天氣為主。

至於下周是否有颱風，徐仲毅指出，菲律賓東方海面有低壓帶熱帶擾動發展，預計下周一、下周二接近台灣，影響東半部和南部天氣，熱帶擾動接近過程中，不排除增強為熱帶系統發展，強度和後續變化要再觀察。

徐仲毅說明，菲律賓東方熱帶擾動，目前的環境有利發展，但北上過程，垂直風切比較大，不是有利持續發展的環境，北上過程發展可能有限，但有些模式預測仍有些進一步發展，因此要關心最新預報。

徐仲毅指出，下周一、下周二熱帶系統、南方低壓帶影響北上，東半部、南部有局部大雨，其他地方也有局部短暫陣雨，天氣更不穩定，下周三後轉西南風，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他為午後雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

天氣風險公司則表示，目前的觀測來看，在菲律賓東南方確實還有其他的熱帶擾動正在發展，未來幾天有機會因為太平洋高壓的增強，而沿著高壓邊緣逐漸朝西北移動，靠近菲律賓以東到巴士海峽一帶，強度也有發展的趨勢，因此未來對於這個新的熱帶擾動的發展值得密切注意，不過周末期間對台灣天氣還沒有影響，下周就多留意最新天氣資訊。

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