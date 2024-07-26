她遭詐80萬又被銀行催繳貸款　台中港警颱風夜救災也救命

▲▼無業女子遭詐騙80多萬元，被銀行逼急了，台中港警在颱風夜救回一命。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

凱米颱風侵襲台灣，不僅市區淹大水，海邊更是風狂雨驟，台中港務警察總隊不但忙於救災，更要救命，昨（25）日晚間9點多就接獲有名朱姓女子有意輕生的報案，還好及時找到人，32歲的朱女去年遭詐騙80多萬元，待業中，加上頻頻遭到銀行催繳貸款，被壓得喘不過氣來，家人對警方在颱風天冒風雨救助，感激萬分。

台中港務警察總隊北堤中隊昨晚9點多接獲報案，1名女子在台中港明珠廣場海岸際有意輕生，副中隊長張書敏立即率警員羅敬錞、洪子傑、黃明濬奔赴救人，果然在海岸際停車場找到朱女，朱女情緒不穩、精神恍惚，幸經員警耐心溝通，總算將朱女帶返中隊安置。

經了解，朱女去年遭詐騙80多萬元，目前待業無收入，近日又頻遭銀行催繳貸款，經濟壓力龐大、身心俱疲，昨晚才會獨自從台中市北區冒著風雨騎機車到台中港海邊。

獲報到場的家人說，知道朱女身心狀況不佳，可能會有不正常舉動，昨天颱風夜突然找不到人，打手機也聯繫不上，心急如焚，還好利用手機定位初步得知可能在台中港，趕緊撥打110，請求協助找尋，如今平安找到，家人十分感激。

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