台東縣颱風災害應變中心　恢復常時三級開設

▲台東縣颱風災害應變中心恢復常時開設，恐仍有強陣風或長浪發生，縣府呼籲勿到海邊河川活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

根據中央氣象署最新資訊，颱風凱米已經減弱為輕度颱風，並於26日上午8時30分解除海上陸上颱風警報，台東縣凱米颱風災害應變中心也於上午8時撤除一級開設，恢復常時三級開設，應變中心表示，公告管制區同步撤除，台東縣長饒慶鈴也呼籲民眾勿前往海邊觀浪或戲水，應避免進入山區及河川活動，以維安全。

台東縣凱米颱風災害應變中心表示，凱米颱風侵襲臺灣，雖帶來豪大雨，所幸並未給台東帶來重大災害，目前僅有不少路樹及行道樹傾倒、道路交通零星災害，至於維生管線部分，台電公司等單位正積極搶修，臺東縣政府各防災編組單位依權責辦理災後復原工作、救災裝備器材整備，掌握救災人力，保持機動隨時動員，因應可能發生之緊急災害應變處置。

災害應變中心提醒，因颱風外圍環流影響，沿海鄉、鎮(市)及蘭嶼、綠島仍有強陣風及長浪發生，請民眾勿前往海邊觀浪等活動，以維護自身安全，同時，台東地區也有可能有局部大雨，提醒民眾多加留意。另外，中央氣象署也提到，菲律賓東方海面可能有熱帶性低氣壓生成，下周一到下周二有往台灣靠進的趨勢，饒慶鈴指示有關單位注意颱風動態及行經路線，做好因應防範措施。