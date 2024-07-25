奧萬大溪水暴漲！合歡山森林遊樂區明續休園　3區封至月底

▲奧萬大園區內清水溪橋下溪水暴漲。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風雖逐漸遠離，但南投縣仁愛鄉山區仍有持續強降雨情形，道路路況也不斷受土石流或淹水、倒樹威脅；林業保育署南投分署考量遊客行車安全，公告所轄合歡山國家森林遊樂區7月26日持續休園，進行設施巡檢及環境整理，預計7月27日可再行開園。

另奧萬大國家森林遊樂區、能高越嶺國家步道西段及天池山莊，因受颱風豪雨影響，聯外道路及部份步道亦因坍方落石而受阻，加上山區雨後含水量極高，環境較不穩定，暫停開放時間延長至7月31日，後續將視巡查與整修情形評估，實際開放日期將另行公告。

▲奧萬大園區聯外道路3K處遭土石泥流淹沒。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署提醒，合歡山松雪樓及滑雪山莊、奧萬大與天池山莊暫停開放期間，原已核准住宿遊客，將可全額退費；民眾應隨時關注中央氣象署天氣報導，颱風豪雨期間減少山區活動，以維安全。

▲奧萬大園區腦寮溪便橋遭滾滾洪水沖過橋面。（圖／林業保育署南投分署提供）

有關「奧萬大國家森林遊樂區」、「合歡山國家森林遊樂區」開休園相關訊息，請利用山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）網站查詢；「能高越嶺國家步道西段」及「天池山莊」開放訊息，隨時公告於天池山莊網站（http://tconline.forest.gov.tw/），請民眾持續關注。