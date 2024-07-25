凱米還沒走！降雨區「向北擴張」4地防超大豪雨　今晚→清晨最劇烈

▲凱米颱風外圍環流持續影響台灣，各地仍有持續性的強降雨。（圖／中央氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

凱米颱風今（25）日凌晨4時許自桃園新屋區出海，雖然中心正在逐漸遠離台灣，並已於今晚7點左右登陸中國福建，但颱風尾引進的西南風或西南氣流影響，導致中南部、西半部山區承受劇烈風雨。氣象署提醒，雖颱風中心已離台灣本島越來越遠，但整個台灣仍受環流影響，一直到明天清晨都須防範持續性的強降雨。

根據氣象署資訊，凱米颱風今晚8點的中心位置在北緯 25.6 度，東經 119.1 度，即在馬祖的西南方約 100 公里之處，以每小時18轉15公里速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每秒30公尺（約每小時 108 公里），相當於11級風，瞬間最大陣風每秒 38 公尺（約每小時137公里），相當於13級風，7級風平均暴風半徑250公里，10級風平均暴風半徑70公里。

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▲凱米颱風最新位置。

氣象署播報員謝佩芸表示，凱米的中心已經逐漸進入中國陸地，不過台灣今晚至明日(26日)清晨受颱風或其外圍環流影響，仍有持續性的強降雨，各地有局部大雨或豪雨，其中由於對流雲系北移，降雨區也將擴張到中部甚至北部，尤其苗栗以南、南投地區及新竹、台東山區有局部大豪雨或超大豪雨的機率。

謝佩芸透露，預計明上半天起颱風暴風圈將脫離台灣上空，風雨將會稍減弱，不過仍受到颱風外圍環流及西南風影響，各地有局部陣雨或雷雨的天氣，其中苗栗以南地區及東南部山區降雨較持續並有大雨或豪雨，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，由於連日降雨須留意崩坍、落石等危險，外出請務必注意自身安全。

▲未來降雨趨勢。

到了周六（27日）颱風逐漸遠離，台灣為低壓帶環境，環境吹西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日（28日）環境為偏南風，迎風面的南部及花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

謝佩芸提醒，從颱風路徑預估，台灣本島、澎湖將在今天深夜至明天凌晨脫離暴風圈影響範圍，而金門、馬祖則預計在明天清晨至上午脫離暴風圈的影響，但整個環流帶來的雨帶仍會影響中南部地區，民眾仍須慎防豪大雨所帶來的衝擊。