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LIVE／凱米登陸福建！甩尾雨彈強襲「18縣市豪雨特報」　氣象署說明

記者閔文昱／台北報導 

凱米颱風逐漸遠離台灣，目前已減弱為輕度颱風，中央氣象署觀測，凱米颱風今（25）日晚7點左右於中國福建沿海登陸，最快今（25日）深夜解除台灣本島陸上警報，但因颱風外圍環流及西南風旺盛水氣，中南部降雨劇烈，明日可能有機會發生超大豪雨。氣象署將於20時40分說明颱風最新動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲▼凱米颱風。（圖／中央氣象署）

▲凱米颱風尾引進的西南風或西南氣流影響，導致中南部、西半部山區承受劇烈風雨。（圖／中央氣象署）

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氣象署今晚7點50分發布18縣市豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(25)日台中市山區及南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大豪雨或超大豪雨，苗栗縣、台中市、彰化縣有局部豪雨或大豪雨，澎湖縣有局部大雨或豪雨，桃園、新竹及台東地區、花蓮山區、金門、馬祖亦有局部大雨，請注意坍方落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。.

▲凱米颱風目前已登陸大陸福建。（圖／氣象署）

▲凱米颱風目前已登陸大陸福建。（圖／氣象署）

超大豪雨地區：

台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

大豪雨地區：

苗栗縣、彰化縣。

▼氣象署發布18縣市豪雨特報。（圖／氣象署）

▲▼氣象署發布18縣市豪雨特報。（圖／氣象署）

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