快訊／新北三峽山區崩塌畫面曝　巨石阻路雙向交通中斷

▲新北三峽山區出現土石崩塌，巨石掉落路面阻擋雙向通行。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陸運陞／新北報導
強颱凱米颱風中心逐漸遠離，北台灣未出現重大災害，但也出現零星災情，新北市三峽區台114線道1K處，今天（25日）晚間7時許，發生土石崩塌情況，路旁山坡遭雨水沖刷，滑落至路面，嚴重影響雙向通車，所幸並未造成人員傷亡。警方已抵達，管制現場交通，並通知區公所派員前來搶通。
▲新北三峽山區出現土石崩塌，警方管制現場交通，並通知區公所派員前來清除。（圖／記者陸運陞翻攝）
▲新北三峽山區出現土石崩塌，巨石掉落路面阻擋雙向通行。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陸運陞／新北報導
強颱凱米颱風中心逐漸遠離，北台灣未出現重大災害，但也出現零星災情，新北市三峽區台114線道1K處，今天（25日）晚間7時許，發生土石崩塌情況，路旁山坡遭雨水沖刷，滑落至路面，嚴重影響雙向通車，所幸並未造成人員傷亡。警方已抵達，管制現場交通，並通知區公所派員前來搶通。
▲新北三峽山區出現土石崩塌，警方管制現場交通，並通知區公所派員前來清除。（圖／記者陸運陞翻攝）
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